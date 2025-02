Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Üzümlü Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile "Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği" kursu açıldı.Çalışma hayatına nitelikli eleman kazandırmak, üretimde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, iş kazalarının asgariye indirilmesi amacıyla düzenlenen kursa12 kursiyer katıldı.Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Özgül ile birlikte, Üzümlü Halk Eğitim Merkezi’nde eğitim programına katılan kursiyerleri ziyaret etti. Burada kursiyerlere hitap eden Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde et ve et ürünleri işlemeciliği kursunun önemine değindi. Halk arasında kasaplık olarak bilinen et ve et işlemeciliğinin toplum açısından son derece büyük önem taşıdığını vurgulayan Koçaker, "Sizler bu kursu bitirdiğinizde et ve et ürünleri satılan noktalarda, kasaplarda, marketlerin et reyonlarında, sucuk, kavurma gibi et ürünleri üretimi gerçekleştiren gıda tesislerinde çalışabileceksiniz. Daha da önemlisi Kurban Bayramlarında kurban kesme yetkisine sahip olacaksınız. Bu kursların amacı katılan kursiyerleri belirli bir konuda yeterliliğe ulaştırmaktır. Erzincan olarak tarım ve gıda konusunda eksikliğini hissettiğimiz ya da halkımızdan gelen talepler doğrultusunda bu kursları Halk Eğitim Merkezlerimiz ile birlikte sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu