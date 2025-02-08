Malatya’da yolcu otobüsünde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon olan 29 bin 250 adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kale uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.Aramalarda, O.A. ve R.E.’ye ait olduğu tespit edilen koli içerisinde piyasa değeri 1 milyon 930 bin TL olan 29 bin 250 adet gümrük kaçağı makaron, 14 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, ele geçirildi.İki zanlı hakkında 5607 SKM’den işlem başlatıldı.