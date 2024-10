Erzincan’daki doğa harikası Girlevik Şelalesi, sonbaharda da yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor.Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte üniversiteye bu sene başlayarak kente gelen öğrencilerin ilk adresi Girlevik Şelalesi oldu.Erzincan’a yeni gelen çoğu üniversite öğrencisi ailesiyle birlikte Girlevik Şelalesinde manzaranın keyfini yaşadı.Munzur Dağı eteklerinde bulunan Kalecik köyündeki 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan şelale çevresindeki zengin bitki örtüsü, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oluyor.Kent merkezine 35 kilometre uzakta olması sebebiyle ulaşım kolaylığının yanı sıra 40 metre yüksekten dökülen sularıyla her mevsim beğeni toplayan şelale, kışının tamamen donan suları, yazın serin havası, ilkbaharda da yemyeşil bitkisi örtüsüyle dikkati çekiyor.Kış mevsimine sayılı günler kala yüksekten dökülen suları hem de çevresindeki farklı tonlara bürünen bitki örtüsüyle ilgi gören şelalenin çevresindeki ağaçlar şu sıralar sarı, turuncu ve yeşilin farklı tonlarına bürünmeye başladı.Kente gelen üniversite öğrencileri başta olmak üzere şehir stresinden uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak mekânı olan şelale, yılın her mevsiminde şehrin sakinleri dışında farklı kentlerden gelen ziyaretçileri de ağırlıyor. Şelaleye sonbaharda gelen ziyaretçiler, temiz havada gezinti yapıp hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor.