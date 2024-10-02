Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde ve Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Maziden Atiye Ahlat" öğrenci programı Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başladı."Maziden Atiye Ahlat" öğrenci programı, tarihi ve kültürel geziler, kültür sanat etkinlikleri, kitap ve sinema tahlili, söyleşi ve yarışmalar gibi çeşitli etkinliklerle öğrencilerin çok yönlü gelişimini desteklemek amacıyla Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başladı. Program kapsamında, öğrenciler bölgedeki tarih, kültür ve medeniyet mirasını keşfedecek, eğitimler, kültürel geziler, sanat faaliyetleri, kitap tahlilleri, söyleşiler ve yarışmalar gibi birçok etkinliğe katılacaklar."Maziden Atiye Ahlat" öğrenci programı hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, "Öğrenci kampı projesine katılan öğrencilerimizin heyecanlarına ortak olmak için buradayız. Bu projenin BİLSEM öğrencilerine yönelik uygulandığını vurgulamak isterim. Gelecek nesillerimizin eğitimine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin atiye uzanan yolculuğunda, geleceğe doğru güvenle yürüyen çocuklarımıza her anlamda destek olmaya devam edeceğiz” dedi.Açılışta, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı Abdülhalik Baş, Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri Süleyman Can, Personel Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim ve Eğitim Daire Başkanı Kadir Kaplan, Şube Müdürü Salim Ekin ve Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün, öğrencilerle bir araya geldiler.