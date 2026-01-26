Bartın'da yapmış olduğu çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Bartın Elazığlılar Derneği (BARED) Elazığ kimliğine yakışır yine bir ahde vefa örneği sergiledi.

Bartın Garnizon Komutanlığı görevini tamamlayarak emekliye ayrılan Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin’e, Emeklilik sonrası Bartın’a yerleşen Şahin için Bartın Elazığlılar Derneği (BARED) tarafından özel bir program düzenlendi.

Dernek binasında gerçekleştirilen programa, Albay Şahin’in görevi devrettiği Bartın Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır’ın yanı sıra BARED yönetimi ve çok sayıda Elazığlı katıldı. Samimi bir atmosferde geçen buluşmada, Şahin’in Bartın’da görev yaptığı süre boyunca halkla kurduğu yakın ilişki ve kent yaşamına katkıları ön plana çıktı.

Programda konuşan Bartın Elazığlılar Derneği (BARED) Başkanı Lütfü Gencer, Albay Şahin’in kentte bıraktığı izlere dikkat çekerek,“Komutanımız görev süresi boyunca Bartın’a değer katan çalışmalara imza attı. Bizler kendisini sadece bir komutan olarak değil, artık bir hemşehrimiz, bir Gakgoş olarak görüyoruz. Hizmetleri için teşekkür ediyor, emeklilik hayatında ailesiyle birlikte sağlık ve huzur diliyoruz. Görevi devralan Garnizon Komutanımız Sayın Serhat Sır’a da yeni görevinde başarılar temenni ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından, Albay Erkan Şahin’e BARED yönetimi tarafından “Fahri Elazığlı” plaketi ile isminin yazılı olduğu memleketi Ankara'nın plakası olan 06 numaralı Elazığspor forması takdim edildi.

Kendisi için hazırlanan programdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Emekli Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin ise,“Fahri bir Elazığlı olarak Bartın benim için her zaman özel bir şehir olacak. Elazığlılar Derneği gibi sıcak ve samimi bir topluluğun parçası olmak hele hele Gakgoş olarak anılmak benim için büyük bir onur ve gururdur. Görev sürem boyunca gösterilen destek ve bugün sunulan bu anlamlı vefa için Gakgoşlara teşekkür ediyorum,” dedi. Şahin ayrıca, görevi devrettiği Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır’a da başarı dileklerini iletti.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ve iyi dileklerle sona erdi.

