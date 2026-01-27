Başkan Gök, “Elazığ; Fethi Sekin Şehir Hastanesi, üniversite hastanesi, özel sağlık kuruluşları ve büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarıyla bölgenin tartışmasız sağlık üssüdür. Yalnızca Elazığ ve çevre illere değil, yurt içinden ve yurt dışından gelen hastalara da hizmet sunabilecek kapasiteye, altyapıya ve insan gücüne sahiptir. Buna rağmen Elazığ’ın sağlık turizmi potansiyelinin yeterince değerlendirilmediği görülmektedir.

Bugün Elazığ;

• Fizik tedavi ve rehabilitasyon

• Ortopedi

• Göz hastalıkları

• Ağız ve diş sağlığı

• Estetik ve cerrahi branşlar

• Burun estetiği (rinoplasti)

• Tüm mide (total gastrektomi) cerrahisi

• Obezite cerrahisi

• Saç ekimi

alanlarında hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen hastalar için güçlü bir sağlık altyapısına sahiptir. Özellikle estetik cerrahi kapsamında yer alan rinoplasti ve saç ekimi uygulamaları, Elazığ’ın uluslararası hasta hareketliliğine doğrudan katkı sunabilecek önemli branşlardır. Bu tablo, Elazığ’ın artık yalnızca tedavi edilen değil, tercih edilen bir şehir olma yolunda ilerlediğini açıkça göstermektedir.

Ancak bu gelişim kendiliğinden değil; planlı destek, güçlü tanıtım ve kararlı bir irade ile sürdürülebilir hâle gelebilir. Sağlık turizmi bireysel çabalarla değil, devlet politikası ve kurumsal planlama ile büyür. Bu nedenle söz konusu branşların açık biçimde desteklenmesi, Elazığ’ın sağlık turizmi açısından ulusal ve uluslararası düzeyde etkin şekilde tanıtılması ertelenemez bir zorunluluktur.

Aynı zamanda hastaneler bünyesinde bu branşlara ait yatak sayılarının ve hizmet kapasitelerinin artırılması; hasta konforunu ve hizmet kalitesini yükseltecek fiziki ve teknik iyileştirmelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Sağlık turizmi yalnızca yapılan ameliyatlarla değil, sunulan güven, konfor ve kaliteyle büyür.

Elazığ’ın elindeki en önemli ve stratejik avantajlardan biri ise Cip Köyü’nde bulunan termal su kaynağıdır. Bu kaynağın bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesi, işlenmesi ve sağlık sistemine entegre edilmesi; Elazığ’ı fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında Türkiye’nin sayılı merkezlerinden biri hâline getirebilecek niteliktedir.

Cip Köyü termal suyu; romatizmal hastalıklar, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, bel ve boyun fıtıkları, nörolojik rehabilitasyon, kronik ağrı tedavileri ve ameliyat sonrası iyileşme süreçlerinde etkili bir tamamlayıcı tedavi imkânı sunmaktadır. Bu doğrultuda bölgede bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dal Hastanesi kurulması ya da tematik rehabilitasyon ünitelerinin hayata geçirilmesi; hem Elazığ’daki mevcut sağlık yükünü azaltacak hem de şehri termal sağlık turizminin önemli merkezlerinden biri hâline getirecektir.

Bu konu tarafımızca daha önce de kamuoyuna yapılan basın açıklamalarıyla dile getirilmiş; Cip Köyü termal suyunun Elazığ için stratejik bir fırsat olduğu açıkça ifade edilmiştir. Bugün gelinen noktada bu çağrının ne kadar yerinde olduğu çok daha net görülmektedir.

Sağlık turizmi kapsamında Elazığ’a gelen hastalar ve refakatçileri için konaklama imkânlarının planlanması, kamu–özel iş birlikleriyle erişilebilir ve sürdürülebilir çözümler üretilmesi de sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Tedavi amacıyla şehre gelen bireylerin yaşayacağı deneyim, Elazığ’ın tercih edilirliğini doğrudan belirleyecektir.

Unutulmamalıdır ki bu sürecin merkezinde sağlık çalışanları vardır. Sahadaki yükü omuzlayan sağlık emekçilerinin emeği ve görüşleri dikkate alınmadan yapılacak her planlama eksik ve sürdürülemez olacaktır. Sağlık turizmi politikaları masa başında değil, sahayı bilenlerle birlikte oluşturulmalıdır.

Elazığ; hastaneleriyle, insan kaynağıyla, cerrahi tecrübesiyle, estetik alanındaki başarısıyla, termal kaynaklarıyla ve coğrafi avantajlarıyla bu yükü taşıyacak güce fazlasıyla sahiptir. Artık mesele potansiyeli görmek değil, bu potansiyele sahip çıkacak kararlı iradeyi ortaya koymaktır” dedi.