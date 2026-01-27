Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın açıkladığı 16 yeni yatırım alanı arasında Elazığ’ın ilk etapta yer almamasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Öner, bugün itibarıyla Elazığ’ın yeni eklenecek iller arasında yer alacağı bilgisinin kamuoyuna yansıdığını hatırlatarak, bu sürecin doğru okunması gerektiğini ifade etti. Öner, “Bu gelişme sevindiricidir ancak esas önemli olan, bu sürece ne kadar hazır olduğumuzdur” dedi.

Elazığ’daki organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinin tam kapasiteyle çalışmadığına dikkat çeken Öner, bazı bölgelerde işletme sayısının sınırlı olduğunu, yeni organize edilen alanların ise henüz yatırımcı çekemediğini belirtti. Altyapı, lojistik, enerji, su ve yol bağlantılarındaki eksikliklerin devam ettiğini vurgulayan Öner, “Mevcut alanlar ıslah edilmeden, işlevselliği artırılmadan yeni yatırım alanları konuşmak kısır bir döngü oluşturur” ifadelerini kullandı.

Ticaret ve Sanayi Odası’nın bu süreçte daha etkin ve sorumluluk alan bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini dile getiren Öner, kararların bilimsel veriler, talep analizleri ve sektör bazlı planlamalar ışığında alınmasının zorunlu olduğunu söyledi. “Hangi sektör Elazığ’da güçlü, hangisi desteklenmeli, hangisi katma değer üretir; bunları net biçimde ortaya koymadan yapılacak her adım, şehir ekonomisine uzun vadede zarar verir.”

Çözümün net olduğunu ifade eden Öner, öncelikle mevcut sanayi altyapısının güçlendirilmesi, işletmelerin modernizasyonunun desteklenmesi ve yatırımcı için cazip bir ortamın oluşturulması gerektiğini belirtti. Mevcut alanların tam kapasiteyle çalışır hale gelmesinin, yeni sanayi bölgelerinin sağlıklı şekilde gelişmesinin önünü açacağını vurguladı.

Bakanlığın süreci, mevcut altyapı ve hazırlık seviyesini dikkate alarak yürüttüğünü belirten Öner, “Elazığ’ın yeni yatırım alanları kapsamına dahil edilmesi önemli bir fırsattır. Bu fırsatı doğru değerlendirebilmek için mevcut kaynaklarımızı güçlendirmeli, eksiklerimizi tamamlamalı ve sektör odaklı bir planlama sürecini vakit kaybetmeden başlatmalıyız” dedi.

Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi’ni örnek gösteren Öner, Elazığ için de lojistik, eğitim, sosyal alanlar ve katma değerli üretimi kapsayan bütüncül bir sanayi planlamasının şart olduğunu ifade ederek, “Hazırlıklı olursak bu süreç Elazığ için gerçek bir kalkınma hamlesine dönüşür.”