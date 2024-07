15 Temmuz Demokrasi ve Millî Günü 2024 Yılı Kurumlar arası düzenlenen ve 38 kurumun katılım sağladığı Voleybol Turnuvasının şampiyonu Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü oldu.Yaklaşık 1 aydır devam eden 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Günü 2024 Yılı Kurumlar arası voleybol turnuvasında Et Süt Kurumunu mağlup eden Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü şampiyon oldu.Erzincan Merkez Yaşar Erkan Kapalı Spor salonunda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Günü 2024 Yılı Kurumlar arası Voleybol turnuvasının final maçına Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Emniyet Müdür yardımcıları, şube müdürleri, birim amirleri ve aileleri ile sporseverler katıldı.İlk olarak oynanan 3’ncülük, 4’ncülük mücadelesinde kazanan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü oldu. Ardından oynanan final mücadelesinde İl Emniyet Müdürlüğü - Et Süt kurumunu mağlup ederek 2024 yılı şampiyonu oldu.Turnuvaya katılım sağlayan tüm kurumlara teşekkür eden Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Günü 2024 Yılı Kurumlar arası düzenlediğimiz voleybol turnuvasına 38 kurumumuz katıldı. Yaklaşık 1 aydır maçlar devam ediyor. Bugün 3’ncülük, 4’ncülük ve hemen akabinde final maçlarımızı oynadık. Zorlu mücadelenin ardından İl Emniyet Müdürlüğü 1’nci, Et Süt Kurumu 2’nci, Gençlik Spor 3’ncü ve Erzincan Belediye İtfaiye 4’ncü oldu. Tüm katılım sağlayan takımlarımıza teşekkür ediyorum. Derece yapan kurumlarımızı da tebrik ediyorum. Undan böyle bu turnuvalarımızı geleneksel hale getireceğiz. İnşallah katılan kurum sayılarımız her yıl artar” diyerek sözlerimi tamamladı.Anlamlı bir şampiyonluk elde ettiklerini belirten Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, “Ekibimi ve tabi ki diğer kurumlarımızı da tebrik ediyorum. 1 aydan fazla süredir çok güzel maçlar oynadılar. Biz iyiydik şampiyon olduk. Diğer kurumlarımızda çok iyi mücadele ettiler. Bu turnuvanın düzenlenmesinde başta Valimiz Hamza Aydoğdu ve Gençlik Spor İl Müdürümüz Volkan Burak Mumcu’ya teşekkür ediyorum” dedi.Şampiyon olan Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü kupasını İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt tarafından verilirken oyuncular ve aileleri büyük coşku yaşadı.