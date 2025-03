Malatya’da Kurumlar Arası Voleybol Ligi final etabına katılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Voleybol Milli Takımı’nın Danimarka maçını bu şehirde oynayacağız. Hep birlikte Avrupa Şampiyonası’nın son ayağını burada izleyeceğiz. Avrupa Şampiyonası’na Malatya’dan gideceğiz" dedi.Muhammed Ali Clay Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Kurumlar Arası Voleybol Ligi final etabına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kurum müdürleri ve çok sayıda izleyici katıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 22 kurumdan toplam 440 sporcunun katılım gösterdiği voleybol turnuvası İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve il Emniyet Müdürlüğü tarafından oynanan final müsabakası ile sona erdi. Muhammed Ali Clay Kapalı Spor Salonunda 1 Şubat 2025 tarihinde başlayan ve 28 Mart 2025 tarihine kadar devam eden müsabakalar sonrasında kazanan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün voleybol takımı oldu.Turnuvaya katıla bütün kurum takımlarını kutlayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, memleketini çok sevdiğini ve Malatya’da olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Rabbim geçmişte yaşadığımız depremleri bir daha bizlere yaşatmasın. Biz büyük bir milletiz, büyük bir devletiz. Malatyalılar el ele verince üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey olamaz. Belediye Başkanımızın huzurunda yaralarımızı biran önce saracağız o eski güzel günlere tekrar döneceğiz" dedi."Danimarka maçını bu şehirde oynayacağız"Konuşmasında Malatyalılara müjde de veren Üstündağ, "Voleybol Milli Takımı’nın Danimarka maçını bu şehirde oynayacağız. Çünkü sizin desteğe ihtiyacınız var, bizim de bu şehre hizmet etmek boynumuzun borcu. Üzerimize düşen, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hep birlikte Avrupa Şampiyonası’nın son ayağını burada izleyeceğiz. Avrupa Şampiyonası’na Malatya’dan gideceğiz" şeklinde konuştu."Malatya’nın her noktasında spor tesisleri yapıyoruz"Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, voleybol turnuvasının sonunda yaptığı konuşmasında, turnuvanın başarıyla sona erdiğini belirtti. Finalde mücadele eden İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü’nün takımlarını tebrik eden Er, turnuvaya katılan 440 sporcuyu da kutladı. Başkan Er, bu tür etkinliklerin sadece spor yapmayı değil, aynı zamanda dostluk ve kaynaşmayı da teşvik ettiğini vurguladı. Malatya’nın büyük bir depremden sonra yeniden ayağa kalktığını ve şehrin yaralarını sararak büyük spor yatırımları gerçekleştirdiğini ifade etti. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanı’na teşekkür ederek, Malatya’da her alanda spor tesisleri inşa ettiklerini ve şehri "spor şehri" yapma hedeflerini dile getirdi. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı ve Malatyalı hemşerisi Mehmet Akif Üstündağ’a da teşekkür eden Er, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.Gerçekleştirilen konuşmalar sonrasında turnuvaya katılarak dereceye gire kurum takımlarına çeşitli hediyeler verildi.