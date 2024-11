Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Palandöken Belediyesi’nin desteğiyle Palandöken Belediyesi Millet Konağında düzenlenen "Bir Neslin Mimarları" adlı programda mesleğinde 50 yılı tamamlamış ve emekli olmuş öğretmenlerle genç öğretmenleri buluşturdu.Program kapsamında uzun yıllar öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan öğretmenler deneyimlerini ve hatıralarını paylaştı. Programda konuşan emekli öğretmen Havva Kanca "İlk atamam bir köy okuluna çıktı. İlçe merkezine 18 km uzaklıkta olan köyden çoğu zaman yürüyerek ilçeye giderdik. Kara tahtanın boyası gittiğinde yumurta ile baca isinden bulamaç yaparak kendimiz yenilerdik." dedi.Yine emekli öğretmenlerden Yücel Şenol “Öğretmen okullarında sadece akademik bilgiyle değil, hayatın her alanıyla ilgili yetiştirildik. Öğretmen cemiyette her şeyi en iyi bilendi o vakitler. Yetiştirdiğiniz talebelerinizin belli bir makama geldiğini görmek en gurur ve mutluluk verici olaydır." ifadelerini kullandı.Öğretmenlik mesleğinin en önemli yönlerinden biri fedakârlık olduğunu söyleyen emekli öğretmen ve eğitim müfettişi Avni Aksakal "Halk devleti öğretmenle tanırdı. Öğretmen her anlamda devlet ve fedakârlık demektir." dedi.Emekli öğretmen İclal Tuna ise öğretmenlik mesleğinin bir saygınlık ifadesi olduğunu belirterek; "Bizim dönemimizde özellikle köy okullarında öğretmene çok saygı gösterilirdi. Kız istemelerde, düğünlerde cenazelerde ve muhtemel gerginliklerde öğretmenin hep ön planda olması istenir, güzel şeylerde ön ayak olması beklenirdi." diyerek duygularını dile getirdi.Emekli öğretmen Müslüm Çağlar ise okulu bitirdikten sonra ilk olarak mahallesinde bulunan 50. Yıl Ortaokulu’na atandığını bunun kendisini hem çok mutlu ettiğini hem de duygulandırdığını söyledi. Çağlar uzun süre halk eğitim merkezlerinde görev yaptığını burada Erzurum kültürüne elinden geldikçe katkı sunmaya çalıştığını söyledi.Programda son olarak bir konuşma yapan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı ve aynı zamanda eğitimci Murat Ertaş ise öğretmenliğin öğrenmeyle ve tecrübeyle sürekli kendisini yenileyen dinamik bir meslek, bir peygamber mesleği olduğunu belirttiği konuşmasında öğretmenin her şeyden evvel entelektüel, bilgili, donanımlı, nezaket sahibi, kültürlü, disiplinli, sevgi ve şefkatli bir toplum önderi olduğuna dikkat çekti. Şehit öğretmenlerin de anıldığı programda programa katılan diğer eğitimciler de tecrübelerini paylaştı. Genç öğretmenlerden Elif Pınar Kuzu ile Selma Uygur’un sunduğu program, emektar öğretmenlere şükran plaketi ve çiçek takdimiyle son buldu. Erzurum’un yerel sanat adamlarından Yakup Aktaş da türküleriyle programa renk kattı.