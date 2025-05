Bitlis’in Tatvan ilçesinde proje okulu statüsünde faaliyet gösteren Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulu, bu yıl düzenlediği Okula Kabul Sınavı (OKS) ile büyük bir ilgi gördü.Tatvan’ın son yıllardaki en başarılı okullarından biri olan Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulu, öğrencilerin de ilgisini çekmeye başladı. Okul yönetimi tarafından 4. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen sınava tam bin 100 öğrenci başvurarak, okul tarihinin en yüksek katılımı gerçekleşti. Başvuruların 450’si hafızlık, 650’si ise akademik eğitim programına yönelik yapıldı. Okul, sadece akademik alanda değil; sportif faaliyetler, mesleki yarışmalar ve kültürel etkinliklerde de elde ettiği derecelerle adından sıkça söz ettiriyor. Bu başarıda okul yönetimi kadar öğretmenlerin ve idari kadronun özverili çalışmaları da etkili oluyor. Öğrencilere sadece bilgi değil, aynı zamanda değerler eğitimi verilerek kapsamlı bir gelişim hedefleniyor.Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Okul Müdürü Turgay Ekin, rekor düzeydeki katılımın tesadüf olmadığını vurgulayarak, "Bu yoğun ilgi, okulumuzun eğitim vizyonuna ve ortaya koyduğu emeğe duyulan güvenin somut bir göstergesidir. Her bir öğretmenimiz ve personelimizle birlikte bu başarı için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ ve İlçe Müftüsü Bilal Şengül’e de desteklerinden dolayı teşekkür eden Ekin, okulun her yıl 30-35 hafız mezun verdiğini, aynı zamanda Bitlis genelinde en fazla Fen lisesi ve proje okuluna öğrenci kazandıran ortaokul olduklarını belirterek, "Bizim önceliğimiz, öğrencilerimizi hem akademik açıdan donanımlı hem de milli-manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmek" ifadelerini kullandı.Öte yandan sınava katılan tüm öğrencilere teşekkür eden Müdür Ekin, başarılı olanları da şimdiden tebrik etti.Veliler ise gösterilen ilgi ve sağlanan başarıdan memnuniyet duyduklarını belirterek, okulun Tatvan’daki eğitim çıtasını her geçen gün daha yukarı taşıdığını ifade ettiler.