Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, her hafta gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleri kapsamında bu Cuma Başharık Mahallesi’ne konuk oldu. Başkan Taşkın, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sorunları yerinde dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, her hafta düzenlediği mahalle ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Başharık Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Taşkın, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, sorunları dinledi ve çözüm odaklı görüşmeler gerçekleştirdi. Vatandaşların taleplerine büyük önem verdiklerini belirten Başkan Taşkın, mahallede eksikliklerin giderilmesi için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı. Ziyarette mahalle muhtarı ve vatandaşlar, sosyal tesis eksikliği başta olmak üzere çeşitli konularda belediyeden destek talebinde bulundu.‘’Mahallemizde hizmetler devam ediyor’’Mahalle ziyaretlerinde, özellikle vatandaşlarla birebir iletişim kurmanın önemine vurgu yapan Başkan Taşkın, “Her cuma bir mahallemizde hemşerilerimizle bir araya geliyoruz. Amacımız, mahallelerin sorunlarını yerinde dinlemektir. Bir yandan vatandaşlarımızı belediyede ağırlarken diğer yandan biz vatandaşlarımıza gidiyoruz. Tabi belediyede her vakit bize ulaşamayabilirsiniz, başka programlarımız olabilir. Bu nedenle iletişim problemi yaşanmaması adına, mümkün mertebe her cuma bir mahallemizde kardeşlerimizle buluşmaya özen gösteriyoruz. Bu hafta Başharık Mahallesi’ndeyiz. Battalgazi Belediyesi olarak, 4,5 aydır yeni yönetimle birlikte 104 mahallemizin her birinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başharık Mahallesi depremden az etkilenen mahallelerimizden biri. Bu nedenle az hasar almış mahallelere hizmet götürmek daha rahat oluyor. Ancak depremde tamamen hasar görmüş, adeta yerle bir olmuş mahallelerimiz de var. Örneğin, Niyazi Mısri Mahallesi tamamen yok oldu; Sancaktarda, 3-4 mahallemizin %90’ı yok oldu. Dolayısıyla bu mahallelere klasik belediye hizmetlerinden öte yoğunlaşmamız gerekiyor. Ağır bir imtihandan geçtik. Yıkılmış mahallelere odaklanmamız, az hasar almış mahallelere gitmeyeceğimiz anlamına da gelmiyor. Eksikler ve talepler doğrultusunda mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Parklar, bozulan asfaltlar, cami ve okul alanlarındaki eksiklikleri gideriyoruz. Bu doğrultuda bugün aramızda TEDAŞ görevlileri ve belediyeden ilgili birimlerden arkadaşlarımız da var. Onlar, sizlerin eksiklerini not alıp çözüme kavuşturmak için çalışacaklar. Her zaman olduğu gibi sözü siz vatandaşlarımıza bırakıyoruz ve biz de notlarımızı alacağız. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.Ziyaret sırasında söz alan Başharık Mahallesi Muhtarı Ramazan Taşan ise, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’a teşekkür ederek, mahalledeki sorunları dile getirdi. Muhtar Ramazan Taşan, "Öncelikle, mahallemize hoş geldiniz. Başkanımızın her zaman olduğu gibi sorunlarımızı yerinde dinlemek için bizlerle bir araya gelmesi bizleri mutlu etti. Mahallemizin ve Battalgazi’mizin sorunlarını hep birlikte dile getireceğiz. Başkanımız sağ olsun, bu sorunları yerinde görmek ve çözüm üretmek için yanımızda. Tabii ki, mahallemizde sosyal tesis eksikliği önemli bir konudur. Bu tesisler, hemşerilerimizin bir araya gelmesi, sosyal ve kültürel etkinlikler yapması için büyük bir ihtiyaç. Ayrıca, park alanları ve yolların durumu ile ilgili bazı eksiklerimiz de var. Bu konuların çözümü için başkanımızdan destek bekliyoruz. Mahallemizin daha yaşanabilir hale gelmesi adına atılacak her adım, bizleri sevindirecektir. Tekrar hoş geldiniz diyor ve sorunlarımızın çözümü konusunda gösterdiğiniz çabalar için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.