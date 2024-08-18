Yapı İzin İstatistikleri II. Çeyrek rakamlarına göre Erzurum’da 112 binaya yapı ruhsatı, 44 binaya da yapı kullanma izin belgesi verildi.Ülkemizde yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü %30,9 azaldı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı II. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı %22,7, daire sayısı %28,9 ve yüzölçüm %30,9 azaldı.TÜİK’in yaptığı “Yapı İzin İstatistikleri” çalışmasına göre Nisan-Haziran 2024 döneminde Erzurum’da 112 binaya yapı ruhsatı, 44 binaya da yapı kullanma izin belgesi verildi.Erzurum’un yapı ruhsatı istatistikleri değerlendirildiğinde 2024 yılının Nisan-Mayıs-Haziran dönemini kapsayan ikinci çeyreğinde 112 binaya ruhsat verildiği görülürken, daire sayısının bin 587, toplam yüzölçümün 399 bin 66, konut kullanım alanının 248 bin 893, konut dışı kullanım alanının 46 bin 269 ve ortak kullanım alanının 103 bin 904 olduğu görülüyor.Yapı kullanma izin belgesiyle ilgili rakamlarda ise; aynı dönemde bina sayısının 44, daire sayısının 276, toplam yüzölçümün 77 bin 790, konut kullanım alanının 43 bin 581, konut dışı kullanım alanının 16 bin 104 ve ortak kullanım alanının 18 bin 105 olduğu görüldü.