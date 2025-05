Erzurumspor FK’nın Ümraniyespor maçı öncesi aldığı seyircisiz oynama cezası nedeniyle tribünlerden mahrum kalan taraftarlar, kulüp tesislerinde takımlarını büyük bir coşkuyla maçın oynanacağı stadyuma uğurladı.Uğurlama töreni öncesi konuşan Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Erzurumspor’un yalnız olmadığını vurgulayarak, taraftara gösterdikleri güçlü destekten dolayı teşekkür etti. Yapılan açıklamalarda, verilen cezaların adil olmadığı vurgulanırken Erzurum’un her zaman takımının arkasında duracağı mesajı verildi."Bu kenetlenmenin takımımıza olumlu yansıyacağına inanıyoruz"Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, sezon boyunca yaşanan hakem hatalarının ardından şehirde oluşan kenetlenmeye ve kulübe verilen desteğe dikkat çekti. Özellikle İstanbulspor maçı sonrası yaşanan gelişmelerin camiada büyük bir birlikteliği beraberinde getirdiğini ifade eden Başkan Dal, "Özellikle ligin ikinci yarısından itibaren bazı maçlarda yaşadığımız hakem hataları, ardından İstanbulspor maçının ikinci yarısındaki hatalar ve PFDK’nın verdiği ceza sonrası şehirde büyük bir kenetlenme oldu. Bu süreçte arkamızda duran çok fazla isim vardı. AK Parti İl Başkanımız İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanımız Adem Yurdagül, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Sayın Valimiz başta olmak üzere birçok kişinin desteğini aldık. Bu, haksızlığa karşı bir feryattı adeta. Bu kenetlenmenin takımımıza olumlu yansıyacağına inanıyoruz. Bugün de takımımızı maça uğurlamak için buradayız. Taraftarlarımız her şartta yanımızdalar. Üç yıl nasıl sıkıntılarla buralara geldiysek, inşallah daha da iyi yerlere geleceğiz. Sezon içinde kırılmalar yaşadık, son haftalarda istemediğimiz sonuçlar aldık ama bu takım her zaman en iyi yerde olmak için mücadele edecek" dedi."Lütfen bu kenetlenmeyi bozmayalım"Taraftarlara da çağlıda bulunan Başkan Dal, "Buradan taraftarlarımıza çağrım; lütfen bu kenetlenmeyi bozmayalım. Bu kolay kazanılmadı. Bu durum, Erzurum’un ve Erzurumspor’un gücünü gösteriyor. Süper Lig ve 1. Lig’den çok sayıda kulüp başkanı beni aradı, yaşadığımız haksızlığı onlar da dile getirdi. İki kez Süper Lig’den düşürülen, bir kez play-off’tan çıkması engellenen bir Erzurumspor var ama şimdi küllerinden yeniden doğan bir Erzurumspor var. Borçlarını kapatmış, transfer yasağını kaldırmış, antrenman sahasını yapmış ve stadı için Cumhurbaşkanımızdan söz almış bir Erzurumspor var. Güzel ve umutlu günlere gitmek için bu büyük bir adım. Her iki il başkanımıza, taraftarlarımıza ve camiamıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra böyle hakem hataları olmaz. Herkes Erzurum’un gücünün farkında olsun. Sizlere de yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı."Erzurumspor bizim kırmızı çizgimizdir"Ümraniyespor maçı öncesi futbolculara destek amaçlı uğurlamaya katılan MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül ise Kulüp Başkanı Ahmet Dal’ın süreci çok güzel özetlediğini vurgulayarak, "Büyük Erzurumspor taraftarıyla birlikte, Ümraniye maçı öncesi futbolcularımızı stada uğurlayarak destek olacağız. Az önce kulüp başkanımız durumu çok güzel özetledi. Bu haksızlıklara karşı Erzurum, Dadaşlar diyarı, tek yürek olup sevdamız Erzurumspor’un ve armasının peşinde mücadelemizi tüm Türkiye’ye duyurdu. Bundan sonra da TFF’nin vereceği kararları yakından takip edeceğiz. Bu kararların Erzurumspor’un lehine olması için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Bugün sevdamız Erzurumspor için aynı safta birleştik, yarın da aynı şekilde birlikte mücadele edeceğiz. Herkes şunu bilsin ki, Erzurumspor bizim kırmızı çizgimizdir. Bundan sonra da hep böyle olacak inşallah" diye konuştu."Erzurum kelimesinin geçtiği her yerde biz varız"AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da Erzurumspor’a verilen desteğin hem sahada hem siyasette sürdüğünü vurguladı. Küçükoğlu, "19 Nisan’daki İstanbulspor maçında yaşananlar, karşı takımın teknik heyetinin ve yöneticilerinin tahrikleri bizi çok üzdü. Ardından Futbol Federasyonu’nun haksız cezalarıyla karşılaştık. Hukuki mücadelemiz devam ediyor, gerekli görüşmeleri sürdürüyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün de birlik içindeyiz. Bu birlikteliğe AK Parti ve MHP teşkilatlarımız başta olmak üzere; kulübümüz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz Selami Bey, Fatma Hanım, Abdurrahim Bey, Mehmet Emin Öz Bey ve Kamil Bey de dahil. Ankara’da da Erzurum’da da takımımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İnşallah haklı mücadelemizin karşılığını alacağız. Bu süreçte Türkiye’ye birlik ve beraberliğimizi gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. Erzurum bizim kırmızı çizgimizdir. Erzurum kelimesinin geçtiği her yerde biz, siyasiler olarak, Erzurum’un yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. İnşallah güzel bir maç olacak. Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla Olimpiyat Parkı’nda, ailelerimizle ve evlatlarımızla maçı birlikte izleyeceğiz. Takımımıza başarılar diliyorum" dedi.