Sendikal hareketin toplumla daha etkin iletişim kurması, teşkilat çalışmalarının kamuoyuna doğru ve şeffaf biçimde duyurulması amacıyla yapılan bu görevlendirme, Elazığ teşkilatında memnuniyetle karşılandı.

"BU GÖREVİ BÜYÜK BİR ONUR VE SORUMLULUK DUYGUSUYLA ÜSTLENMİŞ BULUNUYORUM"

Yeni göreviyle ilgili açıklamalarda bulunan Sıtkı Taşel, sendikal mücadelenin temelinde yer alan ilkelerden ödün vermeden çalışacağını belirtti.

Sıtkı Taşel açıklamasında, “Türk Büro-Sen çatısı altında bana tevdi edilen Elazığ Basın Sözcülüğü görevini büyük bir onur ve sorumluluk duygusuyla üstlenmiş bulunuyorum. Görevim süresince teşkilatımızın çalışmalarını kamuoyuna doğru, açık ve etkili bir biçimde aktarmak; kamu çalışanlarının sesi olmak ve sendikal dayanışmayı güçlendirmek için gayret göstereceğim. Adalet, eşitlik ve hakkaniyet ilkelerinden ödün vermeden, tüm kamu çalışanlarının haklarını savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sıtkı Taşel’in açıklaması, teşkilat üyeleri ve kamu çalışanları arasında olumlu karşılanırken, Elazığ İl Başkanlığı da yeni görevlendirmenin sendikal faaliyetlere güç katacağı yönünde değerlendirmede bulundu.Türk Büro-Sen Elazığ İl Başkanlığı, Taşel’e yeni görevinde başarılar dileyerek, bu atamanın Elazığ teşkilatına ve tüm üyelerine hayırlı olmasını temenni etti.