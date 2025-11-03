Milli Gençlik Derneği Genel Merkezi’nin açılışına katılan MKYK Üyesi Mehmet Gül’e, katkıları anısına Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan tarafından bir plaket takdim edildi.

Geçtiğimiz günlerde yoğun bir katılımla açılışı gerçekleştirilen Milli Gençlik Derneği, milli ve manevi duygularla yeni bir neslin yetişmesine öncülük edecek.

GÜL: “BUGÜNÜN GAYRETİ, YARININ TÜRKİYE’SİDİR”

Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi ve Genel Merkez Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcısı Mehmet Gül, “Bu dava, ahlakın ve kalkınmanın birlikte yürüdüğü bir Türkiye davasıdır. Biz de bu kutlu yürüyüşte milletimizin sesi olmak için yola çıktık.” ifadelerini kullandı.

Gül, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“Milli ve manevi uyanışın yeni bir durağında; Milli Gençlik Derneğimizin açılış programında, muhterem liderimiz Dr. Fatih Erbakan’ın elinden plaketimizi almanın onurunu yaşadık. Bu anlamlı günde, inançla ve azimle çalışan Milli Gençlik Derneği Genel Başkanı Ahmet Özvatan Bey’e ve kıymetli ekibine gönülden teşekkür ediyorum. Katılım sağlayan tüm kardeşlerimize ve bu kutlu yürüyüşe gönül veren herkese selam olsun. ‘Bugünün gayreti, yarının Türkiye’sidir.’ Biz o gayretin neferleriyiz.”