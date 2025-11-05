Başkan Gök; “Tüm Sağlık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Timur Gök, sağlık çalışanlarına muayene önceliği verilmesi gerektiğini vurgulayarak önemli bir çağrıda bulundu.

Tüm Sağlık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Timur Gök, “Fedakârca görev yapan, kimi zaman kendi sağlığını dahi ihmal eden sağlık çalışanlarının muayene önceliği hakkı uzun süredir gündemde olmalıydı. Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda bir çalışma yürüttüğünü biliyoruz; ancak bu adımın bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor.” dedi.

Görevi başındaki sağlık personelinin polikliniklerde uzun süre sıra beklemesinin yalnızca kendi işlerini aksatmadığını belirten Gök, “Bu durum aynı zamanda vatandaşın sağlık hizmetine erişimini de olumsuz etkiliyor. Oysa muayene önceliği sayesinde sağlık personeli hem zaman kazanacak hem de bu zamanı doğrudan vatandaşa verilen hizmetin kalitesine ve süresine yansıtacaktır. Bu uygulama, hem çalışan hem de vatandaş açısından hizmet verimliliğini artıracaktır.” ifadelerini kullandı.

Gök ayrıca, muayene önceliği uygulamasının bir ayrıcalık değil, sistemin sürdürülebilirliği açısından bir zorunluluk olduğunu vurguladı:“Sağlık çalışanına tanınacak her dakika, vatandaşa dönecek kaliteli hizmet demektir. Sağlık çalışanı zamandan kazandıkça, o zamanı vatandaşa hizmet olarak geri verecektir. Bu nedenle, muayene önceliği hakkı sadece çalışan için değil, toplum sağlığı için de bir ihtiyaçtır.”

Tüm Sağlık Çalışanları Sendikası olarak konunun takipçisi olacaklarını belirten Gök, sözlerini şöyle tamamladı:“Sağlık çalışanlarının emeğine saygı, onlara verilen değerin göstergesidir. Bu hakkın bir an önce tüm sağlık kuruluşlarında uygulanmasını bekliyoruz. Sağlık çalışanına değer veren bir sistem, her zaman güçlü kalır.”