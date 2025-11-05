Motosikletinin birinci yılını kutlayan Bahçeci, aracına bir gül uzatarak bu anı ölümsüzleştirdi.Gül ile birlikte çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan genç öğrenci, kısa sürede yüzlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri Bahçeci’nin paylaşımını “motoruna değil, hayata aşık bir genç” sözleriyle yorumladı.

Bahçeci, “Motosiklet benim için sadece bir araç değil; benimle birlikte nefes alan bir yol arkadaşı. Onunla geçen bir yılı özel bir şekilde anmak istedim.” ifadelerini kullandı.Genç sanatçı adayı, içten jestiyle motosiklet tutkunlarının da beğenisini kazandı.