Kent genelinde marangoz ve mobilya esnafını ziyaret eden Aslan, sorunları yerinde dinleyerek çözüm önerilerini paylaşıyor.

“ESNAFIMIZIN SESİ OLACAĞIZ”

Esnafın uzun süredir çözüm bekleyen birçok sorunu olduğunu belirten Aslan, göreve geldiklerinde oda yönetimini aktif hale getireceklerini vurguladı. Aslan, “Biz bu göreve sadece bir koltuk için değil, esnafımıza hizmet etmek için talibiz. Odamız, yıllardır bürokratik bir yapı içinde sadece belge düzenleyen bir kurum haline geldi. Biz bu anlayışı değiştireceğiz. Odamız esnafın gerçek anlamda sesi ve güvencesi olacak” dedi.

“SEÇİMDEN SEÇİME DEĞİL, HER ZAMAN YANINIZDA OLACAĞIZ”

Elazığ Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkan Adayı Talip Aslan, “Biz esnafımızın sadece seçimden seçime yanında olmayacağız. Her zaman yanlarında olacağız. Esnafımızın iyi gününde de kötü gününde de birlikte olacağız. Düğününde de cenazesinde de, işinde yaşadığı bir sıkıntıda da yanlarında olacağız. Odamız, esnafın nefes aldığı bir çatı haline gelecek.”

“MERDİVEN ALTI ÜRETİME İZİN VERMEYECEĞİZ”

Kayıt dışı çalışan ve sektörde haksız rekabet yaratan merdiven altı üreticilere karşı kararlı olduklarını ifade eden Aslan, bu durumun hem esnafa hem de tüketiciye zarar verdiğini söyledi:

“Bugün birçok kayıtlı marangoz ve mobilyacı esnafımız, merdiven altı üretim yapan kişiler yüzünden ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu durum hem vergi kaybına hem de kalitesiz işlerin piyasaya sürülmesine neden oluyor. Biz göreve geldiğimizde bu konuda denetimlerin artırılması için ilgili kurumlarla koordineli çalışacağız. Hiç kimse haksız kazanç elde ederek gerçek esnafın emeğini zedeleyemeyecek.”

“PROJELERİMİZ HAZIR”

Aslan, sadece sorunları dile getirmekle kalmayıp çözüm odaklı bir anlayışla hareket ettiklerini de belirtti. Göreve gelmeleri halinde hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi veren Aslan, şunları söyledi:

“Esnafımız için mesleki eğitim kursları, sosyal dayanışma fonu ve ortak satın alma platformu gibi projelerimiz hazır. Ayrıca genç ustalarımıza yönelik destek programları hazırlıyoruz. Üretimde kaliteyi artırmak, Elazığ mobilya sektörünü markalaştırmak ve şehir dışına açılmak en büyük hedefimiz.”

“ELAZIĞ MOBİLYA SEKTÖRÜ HAK ETTİĞİ YERDE DEĞİL”

Elazığ’ın mobilya sektöründe büyük bir potansiyele sahip olduğunu ancak bu potansiyelin yıllardır değerlendirilmediğini belirten Aslan, “Elazığlı marangozlarımız ve mobilyacılarımız gerçekten yetenekli, kaliteli işler üretiyorlar. Ancak kurumsal destek, tanıtım ve birliktelik eksikliğinden dolayı hak ettikleri yere gelemiyorlar. Biz bu tabloyu değiştireceğiz” dedi.

“BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”

Son olarak tüm esnafa birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Aslan, “Bizim amacımız kimseyi dışlamak değil, tüm esnafı aynı çatı altında toplamak. Güçlü bir oda, güçlü bir sektör demektir. Biz inanıyoruz ki, birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.