Oda tarafından organize edilen etkinlikte, katılımcılara yemek ve içecek ikramı yapılacak, Elazığ’a özgü “kürsü başı” tarzında canlı müzik programı gerçekleştirilecek. Ayrıca gecede sürpriz sanatçı konuklar sahne alacak.

“MESLEKTAŞLARIMIZ İÇİN UNUTULMAZ BİR GECE HAZIRLIYORUZ”

Elazığ Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu, etkinliğin ayrıntılarına ilişkin yaptığı açıklamada, Aralık ayının ilk haftasında sektöre özel bir gece düzenleyeceklerini belirterek şunları söyledi:“Allah nasip ederse önümüzdeki ay, yani Aralık ayının ilk haftasında Elazığ’daki berberler, kuaförler ve güzellik salonu çalışanlarımız için bir motivasyon gecesi düzenleyeceğiz. Bu gece kapsamında katılımcılarımıza yemek ve içecek ikramlarımız olacak. Ayrıca Elazığ’a özgü ‘kürsü başı’ tarzında canlı müzik planlıyoruz. Sürpriz sanatçı konuklarımız da olacak. Eğer hazırlıklarımızı yetiştirebilirsek, programdan önce kısa bir eğitim oturumu da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz.”

“TÜM MESLEKTAŞLARIMIZI GECEMİZE DAVET EDİYORUM”

Başkan Türkoğlu, etkinliklerin sadece seçim dönemlerine bağlı kalmadan sürdürüldüğünü vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:“Yılda bir ya da iki kez bu tür etkinlikler düzenlemeye özen gösteriyorum. Şu ana kadar odamızdan herhangi bir aday çıkmadı, ancak buna rağmen bu etkinlikleri sürdürmeye devam ediyorum. Aday olunsa da olunmasa da 2026 yılına kadar görevimi en iyi şekilde yerine getirmek istiyorum. Bu vesileyle tüm meslektaşlarımızı gecemize davet ediyorum" dedi.