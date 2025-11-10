BASININ GÜÇLÜ KALEMİ İYİLEŞİYOR KOCA’NIN SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Elazığ basınının güçlü kalemlerinden Gazetemiz İmtiyaz Sahibi M. Nafiz Koca, 14 Ekim’de uğradığı silahlı saldırı sonrası Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Kentte büyük üzüntü yaratan olayın ardından hastaneden sevindiren açıklama geldi.

“TEDAVİ SÜRECİ KONTROL ALTINDA”

Prof. Dr. Özgüler, Koca’nın sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini belirterek, “Sayın Koca’nın tedavisi uzman hekimlerimizin kontrolünde devam ediyor. Tüm tıbbi süreç olumlu ilerliyor. Hastamızın genel durumu stabil ve yakın zamanda sağlığına kavuşmasını bekliyoruz.” dedi.

PROF. DR. ÖZGÜLER: “TEDAVİ SÜRECİ OLUMLU İLERLİYOR”

Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Murat Özgüler, düzenlediği basın açıklamasında Koca’nın sağlık durumuna dair detaylı bilgiler paylaştı.

Özgüler, “Sayın Nafiz Koca’nın tedavisi uzman hekimlerimizin kontrolünde devam ediyor. Genel durumu stabil. Tüm tıbbi süreç olumlu ilerliyor. Yakın zamanda sağlığına kavuşmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

ACİL MÜDAHALE HAYAT KURTARDI

Prof. Dr. Özgüler, saldırı sonrası hastaneye getirilen Koca’nın ilk müdahalesinin hızla yapıldığını belirterek; “14 Ekim 2025 günü saat 15.00 civarında ateşli silah yaralanması nedeniyle acil servisimize getirildi. İlk değerlendirmelerde büyük damar ve sinir hasarına rastlanmadı. Ancak yaygın doku kaybı ve yara bakımı gerektiren ciddi bir yaralanmayla karşı karşıyaydık.”dedi.

Koca’nın ameliyatının ortopedi ve plastik cerrahi ekiplerinin iş birliğiyle gerçekleştirildiğini söyleyen Özgüler, “Operasyonun ardından vakum tedavisine başlanarak yara bölgesindeki saçma ve doku kalıntıları temizlendi. Ardından doku nakli işlemi uygulandı.” dedi.

TEDAVİ SÜRECİNDE ZORLUKLAR AŞILDI

Tedavinin olumlu ilerlemesine rağmen, süreçte beklenmedik komplikasyonlar yaşandığını ifade eden Prof. Dr. Özgüler, “Taburculuk aşamasına geldiğimiz dönemde yara bölgesinde enfeksiyon gelişti. Gerekli kültür testleri yapıldı ve uygun antibiyotik tedavisi başlatıldı. Enfeksiyonun kontrol altına alınmasıyla birlikte vakum tedavisine yeniden geçtik.”diye konuştu.

Hekimlerin yoğun çabası sayesinde enfeksiyonun hızla gerilediğini belirten Özgüler, “Bugün itibariyle hastamızın vital bulguları gayet iyi. Kan değerlerinde normalleşme sürecine girildi. Enfeksiyon tamamen kontrol altına alındığında, doku onarımı süreci tamamlanacak.” Şeklinde konuştu.

“BASINA YÖNELİK SALDIRILARI KINIYORUZ”

Başhekim Yardımcısı Özgüler, açıklamasında sadece tıbbi sürece değil, olayın toplumsal boyutuna da dikkat çekerek; “Basın mensuplarının hedef alınması kabul edilemez. Diliyoruz ki hiçbir gazeteci, hiçbir basın emekçisi bir daha böyle bir olayla karşılaşmasın.”dedi.

SÜREÇ YAKLAŞIK 1 -2 HAFTA DAHA TAHMİNİMİZCE HASTANEMİZDE DEVAM EDECEK

Prof. Dr. Özgüler, “Vücuttaki doku hasarının onarımı sabır gerektiren bir süreçtir. Ancak ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Sayın Koca’nın moralinin yüksek olması da iyileşme sürecini olumlu etkiliyor. Her şey yolunda giderken hatta taburculuk noktasına gelindiği dönemde bu yaranın üstüne kapatılan deri kenarının bir tarafından bir iltihapvari bir sıvı gelmesi nedeniyle yeniden detaylı tetkik tedavi, aşamasına geçilmiş, oradan alınan yara kültüründe kısmen beklenildiği üzere bir mikro biyel üreme meydana gelmiştir. Tabi ivedi bir şekilde enfeksiyon hastalıkları kliniğininiz tarafından uygun antiyoterapi başlatılmıştır ve tekrardan oradaki enfeksiyonun vücut dışına alınması amacıyla lokal vakum tedavisine yeniden başlanmıştır. Böyle yaralanmaların tedavi süreçleri biraz uzun oluyor ve sabır gerektiriyor vücudun yaygın doku ve kas harabiyetini onarması çok kolay olmuyor yoğun tedaviler yoğun antiyoterapiler alması gerekiyor ve bu süreç yaklaşık 1 -2 hafta daha tahminimizce hastanemizde devam edecektir” sözlerine ekledi.

NAFİZ KOCA: “TEDAVİM OLUMLU İLERLİYOR, HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Tedavi süreci ile ilgili konuşan, Gazetemiz İmtiyaz Sahibi M. Nafiz Koca, ise tedavisinin olumlu yönde ilerlediğini açıklayarak, sağlık durumunun stabil olduğunu ve hekimlerin büyük bir özveriyle çalıştığını ifade ederek; “Başhekimlik nezdinde kıymetli hocalarımız gerekli açıklamaları yaptı. Tedavimiz istikrarlı ve olumlu şekilde ilerliyor. Son günlerde yaranın alt kısmında gelişen küçük bir iltihap nedeniyle süreç biraz uzadı ama bu ciddi bir enfeksiyon değil. Hocalarımız tüm tedaviyi titizlikle sürdürüyor.” dedi.

“GÖSTERİLEN İLGİYE MİNNETTARIM”

Koca, tedavi sürecinde emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür ederek; “Ortopedi ve plastik cerrahi servisindeki hocalarımıza, hemşirelerimize ve tüm hastane personeline minnettarım.” dedi.

Ayrıca Elazığ Valisi, Belediye Başkanı, milletvekilleri ve vatandaşların ilgisine de teşekkür eden Koca, “Dualarınızla daha da iyi olacağım.” ifadelerini kullandı.