Ziyarette, Elazığlı iş insanlarının Birleşik Arap Emirlikleri’nde yatırım yapabilecekleri sektörler, ticari mevzuatlar ve ihracat fırsatları üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Heyeti ağırlayan Dubai Ticaret Ataşeleri Sn. Beste ÖZTÜRK ve Sn. Hacı Hasan KAYGISIZ, Elazığlı iş dünyasına Dubai’nin yatırım ortamı ve ticari avantajları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Ziyaret kapsamında konuşan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Dubai’nin son 30 yılda dünyanın en hızlı gelişen ülkelerinden biri haline geldiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Dubai gibi dünyanın gözdesi bir yerde, kıymetli ataşelerimizi, hemşehrilerimizi görmek bizleri gururlandırdı. Biz iş dünyası temsilcileri olarak burada hem yatırım olanaklarını yerinde incelemek hem de Elazığ ile Dubai arasında ticaret köprüleri kurmak amacıyla bulunuyoruz. Elazığ’dan Dubai’ye ilk kez doğrudan uçuşların başlaması da bu süreci daha da kolaylaştıracaktır. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Toplantıda söz alan Dubai Ticaret Ataşesi Sn. Beste ÖZTÜRK ise Birleşik Arap Emirlikleri’nin düşük vergi oranları, kolay şirket kurulum süreçleri ve geniş bölgesel ticaret ağlarıyla Türk iş insanları için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

“Birleşik Arap Emirlikleri, sadece yerel bir pazar değil; Afrika, Asya ve Orta Doğu’ya açılan bir ticaret kapısıdır. Türk firmaları ister Türkiye’deki mevcut şirketleriyle ihracat gerçekleştirebilir, ister doğrudan burada bir şirket kurarak pazara girebilirler. Bakanlığımızın sunduğu teşvik ve desteklerle Türk iş insanları bu süreçte önemli avantajlar elde edebilir.”

Elazığ TSO heyeti, ziyaret kapsamında Dubai’deki iş ortamını yerinde gözlemleme ve olası yatırım alanlarını değerlendirme fırsatı buldu. Görüşmelerin, önümüzdeki dönemde Elazığ ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.