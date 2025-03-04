Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Kaymakam Enis Aslantatar, öğrencilerle bir araya gelerek onların taleplerini dinledi. Kaymakam Aslantatar, Kozan, Güllüce ve Ortakale köyleri ilkokullarını ziyaret etti. Kaymakam Aslantatar, öğrencilere eğitim hayatlarıyla ilgili tavsiyelerde bulunarak hedeflerine ulaşmaları için çok çalışmaları gerektiğine dikkat çekti.Sıcak bir ortamda gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, Aslantatar’a merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu. Eğitim, spor ve sosyal faaliyetler üzerine sohbet yapıldı.Öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Aslantatar, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her zaman yanındayız. Onların daha iyi koşullarda eğitim alması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.Etkinliğin sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Aslantatar, daha sonra ilçe merkezine döndü.