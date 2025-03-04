Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri Başkale, Çaldıran ve Saray ilçelerinde İran sınırının sıfır noktasındaki mezra ve yayla yollarında yer yer 2 metreyi aşan karda zorlu bir mesai harcıyor.Van Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanındaki 13 ilçe ve yaklaşık 6 bin kilometre yol ağında başarılı bir karla mücadele çalışması yürütüyor. Kış ayları boyunca 7/24 esasına göre çalışan ekipler, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için geceli gündüzlü çalışıyor. Bu meyanda Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, 3 binin üzerindeki rakımıyla sınırın sıfır noktasında bulunan mezra, yayla ve sınır yollarını ulaşıma açıyor. Yoğun tipi ve dondurucu soğuklara rağmen çalışan ekipler, adeta zamanla yarışıyor.Kent genelindeki karla mücadele çalışmasını büyük oranda tamamlayan ekipler, İran’a sınır ilçeler ile Muradiye ilçesinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Ekipler bir yandan iş makinelerinin boyunu aşan karı temizleme çalışması yürütürken, bir yandan da kar savurma makineleriyle sınır hattının yolunu ulaşıma açmaya çalışıyor.Ayrıca karla mücadele ekipleri, Bahçesaray ilçesindeki 4 mezra yolu ile Başkale ilçesindeki 1 mahalle ve 2 mezra yolunu da ulaşıma açmak için de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.