Engelli milli bilek güreş sporcusu Gökhan Seven, Moldova’nın başkenti Kişiniv’de katılacağı turnuvaya Erzurum Havalimanı’ndan tek kişiyle uğurladı.Sayısı şampiyonluklar plan Gökhan Seven’i Erzurum Havalimanı’da Türk Kızılayı Engelsiz Erzurum Şubesi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu dualarla gönderdi. Moldova’nın başkenti Kişiniv’de 45’incisi düzenlenecek olan, sağ ve sol kol bilek güreşi dünya şampiyonasına katılacak olan Gökhan Seven, her şeye rağmen ülkemizi gururla temsil edeceğini söyledi.Türk Kızılayı Engelsiz Erzurum Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, şampiyonun gücüne güç katmak için yaş hurma ikram etti ve şampiyonadan başarıyla gelmesini diledi. Şampiyon Gökhan Seven’de Keleşoğlu’na desteği ve katkıları için teşekkür ederken, bir kişide olsa kendini yolcu etmesinden dolayı minnet duygularını dile getirerek, “Şampiyon olmak için elimden gelen çabayı gösterip, Türk Bayrağını göndere bir kez daha çektireceğim.” dedi.