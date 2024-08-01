Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünden sağlık çalışanlarına Neonatal Resüsitasyon Programı (Yenidoğan Canlandırma Programı) kapsamında eğitim verildi.Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı birimi tarafından sağlık personellerine Neonatal Resüsitasyon Programı kapsamında eğitim düzenlendi.Neonatal Resüsitasyon Programı diğer adı ile Yenidoğan Canlandırma Programı’na (NRP) 6 eğitimci, 36 sağlık personeli katıldı.Eğitimin açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, yoğun eğitim programında katılımcılara başarılar dilerken, eğitimcilere ise kolaylıklar diledi.