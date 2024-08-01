Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan başarılı personellere ödül verdi.Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan başarılı personeller için ödül töreni düzenlendi. Törende Vali Aydoğdu personellere ödüllerini verdi.Törene Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve emniyet personeli katıldı.Başarılı çalışmaları nedeniyle ödül alan personelleri tebrik eden Aydoğdu, Erzincanlıların huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt’a ve tüm emniyet teşkilatına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.