Anadolu Üniversiteler Birliği himayesinde ve Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "4. Ar-Ge Proje Pazarı ve Tanıtım Günleri" etkinliği, Erciyes Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.Anadolu Üniversiteler Birliği üyesi 18 üniversitenin rektör ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen programda, üniversiteler tarafından geliştirilen projeler tanıtıldı ve iş birliği olanakları değerlendirildi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Başıbüyük de programda yer aldı.Programda konuşan Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı Prof. Dr. Fatih Altun, Türkiye’nin kalkınması için önemli projelere imza atıldığını vurgulayarak, "Bilim ve teknoloji üretmek için sürekli çaba içerisindeyiz. Üniversite-sanayi iş birliği yıllardır belirtilse de sonuçlar bazen istediğimiz seviyede olmadı. Ancak günümüzde bu alanda çok etkin çalışmalar yapılıyor ve özellikle öğrencilerimizin kariyer gelişimlerini destekleyecek güzel faaliyetler gerçekleştiriliyor" dedi.Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi de projeleriyle etkinliğe katılım sağladı.