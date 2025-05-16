Van’ın Erciş ilçesinde temsili askerlik töreninde duygu dolu anlar yaşandı.Erciş İlçe Jandarma Komutanlığında özel bireyler için düzenlenen Temsili Askerlik Töreni Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Özel bireyler bir günlük askerlik görevlerini yerine getirerek yemin etmenin gururunu yaşadı. İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Geniş günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Programda konuşan Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, "Bu gurur, bu üniforma herkes içindir. Özel bireylerimizin heyecanı, hepimizin ortak onurudur." ifadelerini kullandı.Temsili askerlik törenine Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Geniş, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, ilçe protokolü ve Özel asker Bireylerin aileleri katıldı. Tören sonunda temsili terhis belgeleri ve hediyeler takdim edildi, program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.