Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, şehirde görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek üniversitede yapılan çalışmalar ve üniversite-kent ilişkisi üzerine fikir alışverişinde bulundu.Iğdır Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, Üniversitenin bölgenin tarımsal kalkınma sürecinde oynadığı rol başta olmak üzere şehre sunulan katkılar konuşuldu. 2008 yılında kurulan Iğdır Üniversitesi’nin son dönemde önemli hamlelere imza attığını hatırlatan Rektör Alma, “Eğitim ve Ar-Ge faaliyetlerimizin yanı sıra şehrimizin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlamak adına şehir-üniversite iş birliğinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini önceleyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Bu kapsamda yerel dinamiklerle temas halinde olmak bizim için çok önemli. Üreticilerimizden sanayicilerimize, sivil toplum kuruluşlarımızdan yerel yöneticilerimize kadar şehrimizin kalkınmasına hizmet eden her kurum ve kuruluşla iş birliği içerisindeyiz. Hepimizin hedefi şehrimizi daha huzurlu ve modern bir konuma taşımak.” diye konuştu.Muhtarlardan gelen talep ve önerileri de not eden Rektör Alma, ardından muhtarlarla birlikte Şehit Bülent Yurtseven Kampüsümüzü gezdi. Görüşme karşılıklı iyi niyet ve başarı dileklerinin ardından son buldu.