Arpaçay’da baharda ekimi gerçekleştirilen ayçiçekleri açmaya başladı. Kaymakam Akköz, ayçiçeği ekimi yapan çiftçilerle bir araya geldi.Kars’ın Arpaçay ilçesinde tarımcılıkla uğraşan çiftçiler, arazilerine ektikleri ayçiçekleri, yaklaşık 1 metre yüksekliğe ulaşırken, büyük kısmı da çiçek açmaya başladı.Kaymakam Muhammed Burak Akköz, beraberindeki Belediye Başkanı Zeki Elma ile birlikte ayçiçeği ekilen arazilerde bir takım incelemelerde bulundu. Çiftçilerle bir süre sohbet eden Akköz, ayçiçeği ekimi ve bakımı hakkında bilgi aldı.Arpaçay’da ayçiçeği ekiminin yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çeken Akköz, çiftçilere bereketli kazançlar dileklerinde bulundu. İncelemelerini tamamlayan Akköz, daha sonra bölgeden ayrıldı.