“BİZLERE İNANDIĞINIZ VE GÜVENDİĞİNİZ TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Eğitim Koordinatörü Ahmet Kürüm gerçekleşen toplantıda yaptığı açıklamada; “Değerli Öğretmen Arkadaşlarım, Saygıdeğer Velilerimiz, Kıymetli Gençleri;2024-2025 eğitim-öğretim yılının hepiniz için hayırlı olsun .Değerli velilerimiz; gençlerimizin nitelikli bireyler olarak çok yönlü olarak yetişmesi ve bir üst öğrenim programına hazırlanması yolculuğunda bizlere inandığınız ve güvendiğiniz; ayrıca eğitimin uzun, meşakkatli ancak kutlu yolculuğunda yükümüzü paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum”.

“HEYECANLI VE ENERJİ DOLUYUZ”

Kürüm; “Geleceğin Mimarı Kıymetli Öğretmen Arkadaşlarım; İnsanın en değerli varlık, sevginin en hünerli güç, bilginin en yenilmez kuvvet, emeğin en yüce değer, eğitimin en vazgeçilmez hizmet olduğu okullarımızda vakit, ışıldayan gözlerle umutla bakan gençlerimizi inanç ve kararlılıkla geleceğe hazırlama vaktidir. Ben eminim ki hepimiz bu topraklara olan vicdan borcumuzu memleket aşkımızla yoğurarak samimiyet ve özveriyle çalışmak, Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda gençlerimizi yarınlara hazırlamak için heyecanlı ve enerji doluyuz”.

“GENÇLER, VARLIĞINIZ BİZİM EN BÜYÜK GÜCÜMÜZDÜR”

Pratik Hafıza Eğitim Kurumları Eğitim Koordinatörü Ahmet Kürüm, “Yetişkinler olarak bizleri bu günlere hazırlayan öğretmenlerimiz oldu. Biz onlarla var olduk, onların emekleriyle hayatı çok çok farklı bir şekilde yaşamaya başladık. Huzurunuzda üzerimde hakkı olan kendi öğretmenlerimi, bayrağın dalgalandığı her yerde bizi bekleyen yürekler var diyerek şehit düşen tüm öğretmenlerimizi bir kez daha saygıyla anıyor, dar-ül bekaya uğurladıklarımıza Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Geleceğimizin umudu kıymetli gençler, varlığınız bizim en büyük gücümüzdür. Ülkemizin başarılı bilim insanları, siyasetçileri, sanatçıları, iş adamları, sporcuları, öğretmenleri, askerleri, doktorları, mühendisleri sizlerin arasından çıkacaktır.

“GÖZÜ VE GÖNLÜ PAS TUTMUŞLARIN UMUDUNUZU KARARTMASINA İZİN VERMEYİN”

Ahmet Kürüm; “Sizlere tavsiyem; Allah'ın her birinize bahşettiği yeteneklerin, kabiliyetlerin, özünüzde bulunan o gizli hazinelerin farkına varmanızdır. Bizler sadece kendimizden değil ailemizden, arkadaşlarımızdan, çevremizden ve bağrından çıktığımız milletimizden de sorumluyuz. Başarılı bir kariyer planı yanında en büyük hedefimiz aynı derecede iyi insan olmaktır. Hayatta vicdanlı, ahlaklı, merhametli, özgüven ve sorumluluk sahibi bireyler olmak en az okuldaki ve işteki başarı kadar önemlidir. Akıl ve kalp, insanı iyi insan yapan en önemli iki rehber, iki yol göstericidir. Bunun için sizlerden ufkunuzu geniş, zihninizi açık, merakınızı canlı, kalbinizi temiz, vicdanınızı önde tutmanızı bekliyoruz. Lütfen kimsenin içinizdeki heyecanı örselemesine müsaade etmeyin. Gözü ve gönlü pas tutmuşların umudunuzu karartmasına izin vermeyin. Kendinize inanın, milletinize inanın. Her karışında bir şehit yatan bu güzel ülkemizin gücüne inanın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olmaktan daima iftihar edin. Yüzlerinizdeki umudu, gözlerinizdeki ışığı görüyor, ülkemizin aydınlık geleceğine bütün kalbimle inanıyorum. Umudumuzun tazelendiği bu anlamlı günde her birinize başarılar diliyorum.

Sözlerimi tamamlamadan tatil, hafta sonu, mesai dışı demeden kurumu eğitim öğretim yılına hazırlamak hem fiziksel anlamda hem de eğitim öğretim anlamında eksikleri tamamlayabilmek için soluksuz emek veren okul yöneticilerimize ve tüm personelimize şükranlarımı sunuyorum.Bu vesile ile yeniden yüksek hedeflere ulaşacağımız, başarılı çalışmaları hep birlikte taçlandıracağımız 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza iyilik, güzellik ve başarı getirmesini diliyorum” dedi.