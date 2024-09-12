Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Patnos Meslek Yüksekokulu’nda yeni bilgisayarlarıyla donatılan Bilgisayar Laboratuvarı’nın açılışını gerçekleştirerek, incelemelerde bulundu.2017’de ilk bölümleri açılan ve 2018’de öğrencileriyle buluşan Patnos Meslek Yüksekokulu’nda Sanal Gerçeklik Laboratuvarı, Metalurji ve Malzeme Laboratuvarı, Satranç Sınıfı’nın yanı sıra Bilgisayar Destekli Teknik Resim Sınıfı, Optisyenlik, Eczane ve Biyomedikal Teknoloji Laboratuvarları hakkında Müdür Öğr. Gör. Mustafa Varol’dan bilgi alan Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Meslek Yüksekokulu bünyesine kazandırılan laboratuvarlar ve özgün sınıflarla öğrencilerin teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitimlerini modern imkanlara sahip laboratuvarlarda aldığını belirtti.Daha önce mevcut olan Bilgisayar Laboratuvarına ek olarak yeni Bilgisayar Laboratuvarının açılışını yaptıklarını belirten Prof. Dr. Karabulut, gerek Bilgisayar Programcılığı Programının gerekse de diğer teknik programların bilgisayar uygulamalarının bu modern laboratuvarda yapılacağına vurgu yaparak, Patnos yerleşkemizde bu laboratuvarın açılmasında emeği bulunan herkese teşekkür ettiğini söyledi.