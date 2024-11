Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86. yılında anma mesajı yayımlayan Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, “Cumhuriyetimizin kurucusu, istiklalimizin önderi ve istikbalimizin rehberi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 86’ncı yılında minnet, rahmet ve giderek büyüyen bir özlemle anıyoruz” dedi.Başkan Özcan yayımladığı mesajında: “Biliyoruz ki her 10 Kasım O’nu sadece anma günü değil, tam tersine anlama günüdür. O önce Milletimizin kurtuluşunu sağlamış, sonrasında Ulusumuza önderlik ederek devrimleri ile Milletimizi medeni milletler seviyesine çıkarmıştır. O’nun fikir ve ilkelerinden ayrıldığımız her an, kirli oyunlar peşindeki dahili ve harici bedhahlara umulmaz fırsatlar vermiştir. Bizim yolumuzu aydınlatacak tek ışık Atatürk’ün İlkeleridir. O’nun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ni geleceğe taşıma azmiyle çalışan ve üreten nesiller yetiştirmek en ulvi vazifemizdir. Türkiye Cumhuriyeti; üniversiteleri, yapılan bilimsel çalışmaları, sanayisi ve ekonomisi ile muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefinden bir an olsun sapmamıştır. Bu hedef, Türk Milleti için gurur kaynağıdır." dedi.“ Bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti koruyup kollayacağız’Başkan Özcan, “Tarihimiz, Atatürk ilke ve devrimlerinden uzaklaşıldığında ortaya çıkan kötü sonuçları gösterecek örneklerle doludur. Tüm bunlardan ders alarak O’nun tarif ettiği ilkelere sıkı sıkıya sarılmak bizim tek görevimiz olmalıdır. Çünkü biliyoruz ki; Türkiye Cumhuriyetini sonsuza dek aydınlatacak ve yaşatacak tek ışık Atatürk’ün işaret ettiği ilke ve devrimlerdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin yılmaz bekçileri olarak dünden yarına biz hukukçulara düşen en büyük görev, O’nun fikir ve ilkeleri ışığında ulusumuzu aydınlık yarınlara taşımak olmalıdır. Zira gelecek, ancak ve ancak Atatürk ilkelerine sımsıkı sarılan Aziz Milletimizin ellerinde yükselecektir. Eserleriyle Türk Milletinin gönlünde nesiller boyunca sürecek olan derin ve silinmez izler bırakarak, mazlum milletlerin bağımsızlık mücadelelerine örnek olurken, askeri zaferlerden sonra milli devletin kurulması ve toplumun millet haline getirilmesindeki başarıları dünyada hayranlık ve takdirle izlenmiştir. Bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış bir lider olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938 de vefatı bütün dünya ülkelerinde üzüntü uyandırmış, dünya bu haber karşısında büyük bir yasa boğulmuştur. En büyük eseri olan, bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti koruyup kollamak, gelecek nesillere aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi bir kez daha minnetle ve rahmetle anıyor, O’nu sonsuz bir hasretle özlüyor ve manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz” ifadelerini kullandı.Aziziye Destanı’na KutlamaBaşkan Özcan, ”Kahramanlık destanı yazan Nene Hatun da Erzurumlular için bir sembol olmuştur. Tarihimize “93 Harbi” adıyla geçen Kahraman Türk Kadını Nene Hatun, Türk-Rus Savaşı’nda Erzurum’un Aziziye Tabyası’nda gösterdiği kahramanlıkla adını tarihe kazandırmıştır. Ruhları şad olsun” dedi.