Erzurum Tarih Derneği Başkanı Ömer Özden, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86’nci yılı nedeniyle mesaj yayımladı.Başkan Özden, “Mustafa Kemal’i anlamak Cumhuriyet’e sahip çıkmaktır.” diyerek, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1919 yılında başlattığı istiklal mücadelesi ve sonrasında elde ettiği eşsiz zaferler ve milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirerek kurduğu Cumhuriyetimiz ile tüm dünyanın saygınlığını kazanmış kahraman bir asker ve büyük bir devlet adamıdır. Dönemin yokluk ve imkânsızlıklarına boyun eğmeden elde ettiği zaferlerle milletimizin içinde bulunduğu karanlığı aydınlığa çeviren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimize aşıladığı milli mücadele ruhu ve cesaretiyle istiklal ve istikbal yolunda her türlü zorluğun nasıl aşılabileceğini göstermiştir. Bugün geldiğimiz noktada Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’En büyük eserim’ dediği ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti, O’nun ideallerini ve hedeflerini daha ileri taşımak için yılmadan, yorulmadan çalışıyor, bir asrı deviren Cumhuriyetimizi ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak sonsuza dek koruma ve yaşatma kararlılığını sürdürüyoruz. Vatanımızın işgal edildiği, milletimizin Anadolu’dan silinmek istendiği bir dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluş savaşımıza önderlik etmiş ve tüm dünya halklarına ilham veren bir mücadeleyi zafere ulaştırmıştır. Bu görkemli zafer, Atatürk’ün dehası ve milletimizin kahramanca mücadelesiyle gerçekleşmiştir. Anadolu topraklarında yanan bu bağımsızlık ve özgürlük meşalesi, dünyadaki pek çok topluma örnek olmuş ve Cumhuriyet’in ilanı ile sonuçlanarak taçlanmıştır. Mustafa Kemal’i anlamak; Cumhuriyet’e sahip çıkmaktır. O’nu anlamak; milletimizin bağımsızlığı ve ebediyen özgür yaşaması için her türlü fedakârlığa hazır olmak demektir. Mustafa Kemal Atatürk, sadece bizim tarihimiz açısından değil, dünya tarihi için de eşsiz bir şahsiyet ve saygın bir liderdir. Bu düşüncelerle; aramızdan ayrılışının 86’ncı yılında kısa yaşamına sığdırdığı başarılar ve bizlere bıraktığı eserlerle milletimizin gönlünde ölümsüzleşen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun şahsında kahraman silah arkadaşlarını bu kutsal topraklar üzerinde bizlere bağımsız ve hür yaşama onuru kazandıran bütün şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun" dedi.Aziziye Destanı’nın 147’nci Yıldönümü147’nci yıl dönümünde 8 Kasım’ı 9 Kasım’a bağlayan gece Rus ordusunun gizlice Aziziye Tabyası’na girerek nöbetçileri şehit etmiş ve tabyayı ele geçirdiğini ifade eden Başkan Ömer Özden diyerek sözlerini şöyle sürdürdü,” Bu elim hadise, Esat Paşa Cami ve diğer camilerden yapılan: “Ey Ümmeti Muhammed! Aziziye tabyasına düşman girmiş. Eli silah tutan, dinini, milletini seven oraya koşsun.” nidasıyla halka duyurulmuş ve halkın şehir savunmasına katılması istenmiştir. Bunun üzerine Erzurum ahalisi, ellerine geçirdikleri yatağanlar, baltalar, satırlar ve oraklarla Aziziye’ye doğru askerinin ve devletinin yardımına koşmuştur. Ahmet Muhtar Paşa, Nenehatun, Name Hatun, Kurd İsmail, Bahri Bey ve Mirliva Mehmet Paşa gibi kahramanlar Rus ordusuna karşı kesin bir zafer kazanmış ve adlarını şanlı Türk tarihine altın harflerle yazdırmışlardır. Erzurumlunun bedeni tabya olup yere düşmediği sürece biz şehri savunacağız. Erzurum Tarihte Türk’tü, Bugün Türk’tür, Yarın da Türk kalacaktır.” Nene Hatun, Türk tarihinin ve Erzurum’un ne ilk ne de son kahramanıdır. Allah aşkıyla şahadet şerbetini içerek bu aziz toprakları vatanlaştıran şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”