6 Şubat depremleri sonrası orta hasarlı binaların güçlendirilmesi için ruhsat başvuru süresi, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan genelgeyle son kez uzatıldı. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, vatandaşlara her türlü kolaylığın sağlanacağını duyurdu.6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından orta hasarlı binaların güçlendirilmesi amacıyla başlatılan ruhsat başvuru süresi, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan genelgeyle bir kez daha uzatıldı. Daha önce 5 Temmuz 2024’e kadar geçerli olan başvuru süresi, teknik aksaklıklar ve projelerin uzaması gibi nedenlerle son kez esnetildi.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, vatandaşlara her türlü kolaylığın sağlanacağını belirterek, “Bu süreçte vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için Battalgazi Belediyesi olarak her türlü desteği sunacağız. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzden detaylı bilgi alabilir” dedi.Battalgazi Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından yayımlanan genelgeye göre, orta hasarlı binaların güçlendirilmesi için ruhsat başvurusunu 29 Aralık 2023 tarihine kadar yapan ancak işlemlerini tamamlayamayan vatandaşlara, 5 Temmuz 2024 tarihine kadar ruhsatlarını tamamlama hakkı tanındı. Detaylı bilgi için vatandaşlarımız İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne başvurabilir. Vatandaşlarımızın yanında olmaya ve gereken desteği sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.Yetkililer, başvuru süresinin İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda uzatıldığını ve bu sürenin vatandaşlar açısından önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Başvurularını henüz tamamlamayanlar için tanınan bu son hak, bölgede yaşayan depremzedeler tarafından memnuniyetle karşılandı.Başvuru işlemleriyle ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, Battalgazi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne başvurabilecek. Vatandaşların tanınan süre içinde gerekli işlemleri tamamlaması gerektiği hatırlatıldı.