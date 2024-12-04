Kars’ta jandarma ekiplerince asayiş, güvenlik ve trafik uygulamaları hız kesmeden devam ediyor.Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca Kasım ayında yapılan genel asayiş, güvenlik ve trafik uygulamalarında 147 bin 806 kişinin GBT yoklaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 227 kişi yakalandı. Yakalanan 227 kişiden 25’i tutuklanarak ceza evine gönderildi.Uygulamalarda muayenesi olmayan 34, sigorta 91, 78/1a emniyet kemeri ve 31/1B yük taşıyan araca toplam 1 milyon, 327 bin 256 lira trafik cezası uygulandı. Ayrıca jandarma trafik ekiplerince 15 bin 542 araç sorgulandı, 92 araç trafikten men edildi.Ayrıca 4 kayıp vatandaş bulunarak ailelerine teslim edildi. Toplum sağlığını tehlikeye sokacak madde temin etmekten 8 kişiye, bilişim dolandırıcılığından 5 kişiye ve yasadışı bahis oynatmaktan ise 30 siteye yasal işlem yapıldı.Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca kent genelinde asayiş ve güvenlik uygulamalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi.