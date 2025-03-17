Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü personeline 2025 yılı hizmet içi eğitimleri kapsamında "İletişim ve Protokol Yönetimi" eğitimi düzenlendi.Orman Bölge Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı arasında kurumlar arası işbirliği kapsamında düzenlenen "İletişim ve Protokol Yönetimi" konulu eğitim Bölge Müdürlüğü Eğitim Salonunda düzenlendi.Eğitime Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Baş Mühendisler, İşletme Müdürleri, Fidanlık Müdürü ve İşletme Müdür Yardımcıları katılım sağladı.İletişim ve Protokol Yönetimi konulu eğitim programı kapsamında; İletişim Fakültesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Ayhan Doğan tarafından "Etkili İletişim" ,Doç.Dr.Yelda Korkut tarafından "Hitabet ve Retorik", Doç. Dr. Fatih Değirmenci tarafından "Protokol Yönetimi ve Liderlik" konularında eğitimler verildi.Eğitimin bitiminde Bölge Müdürü Serkan Karakurt İletişim ve Protokol Yönetimi Eğitimini veren İletişim Fakültesi akademisyenlerine teşekkür ederken eğitimin katılım sağlayan tüm birim amirlere faydalı olması temennisinde bulundu.