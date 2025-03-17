Havaların ısınması ile birlikte Erzincan’da haşerelerin ve sineklerin ürediği su kanallarında, sulak alanlarda, derelerde, çöp döküm sahalarında ve gübrelik alanlarda larva ilaçlaması başlatıldı. Etkin bir şekilde yapılan ilaçlama çalışmaları ile vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz geçirmesi sağlanacak.Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ilaçlama çalışmaları havaların ısınmasıyla beraber başladı. Ekipler öncelikli olarak haşerelerin ve sineklerin ürediği alanlara yoğunlaşarak ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.Öte yandan ekipler larvaları üreme alanlarında yok etmeye yönelik olarak su kanallarında, sulak alanlarda, derelerde, çöp döküm sahalarında ve gübrelik alanlarda belirli periyodlar dahilinde ilaçlama çalışmalarına devam edecekler.