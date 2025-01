Hakkari Valisi Ali Çelik, il genelindeki 4 bin 57 öğretmenle çevrim içi buluşarak gösterdikleri gayret ve verdikleri emekler için teşekkür ederek, “Her başarı hikayesinin giriş, gelişme ve sonuç kısmında sizler varsınız” dedi.Vali Ali Çelik, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi dolayısıyla 23 Nisan İlk ve Ortaokulu’nda katıldığı karne töreninin akabinde il genelindeki 4 bin 57 öğretmenle çevrim içi buluşarak gösterdikleri gayret ve verdikleri emekler için teşekkür etti. Öğretmenleri selamlayarak konuşmasına başlayan Vali Çelik, “Bugün itibariyle ilimiz genelindeki 443 okulumuzda, 60 bin 882 evladımız karnelerini alıyor, 4 bin 57 öğretmenimiz de tatile giriyor. Bu ulvi eğitim yolculuğumuzdaki her başarı hikayesinin giriş, gelişme ve sonuç kısmında sizler varsınız. Bu nedenle zor bir coğrafyada hizmet eden siz değerli öğretmenlerimize, özel teşekkür etmek ve iyi tatiller dilemek istedim” dedi.“Göz bebeğimiz çocuklarımızın nitelikli eğitim alması, ancak siz öğretmenlerin rehberliğinde mümkündür” diyen Vali Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:“Bu anlamda, en büyük görev sizlere düşmektedir. Bunun için de öğretmenlerimizin gelişime açık ve kendini devamlı yenileyen bir karakterde olmaları gerekir. Siz değerli öğretmenlerimizin; ülkemizi, milletimizi ve ilimizi daha ileriye götürme konusunda şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü fedakarlığı yapacağınıza olan inancım tamdır. Her birinize verimli bir tatil, kazasız belasız yolculuk dilerken, ailelerinize selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum.”