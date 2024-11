Nesine 3. Lig 1. Grubun 10. haftasında 23 Elazığ FK, evinde konuk ettiği Silifke Belediyespor’u 3-2 mağlup etti.Stat: Doğukent Hıdır BilekHakemler: Ahmet Ecevit, Şükrü Mert, Okan Delier23 Elazığ FK: Akın İsmail Köroğlu, Boran Tütünci, Güray Fırat, Görkem Can Güner ( Ulaş dk. 90), Muzaffer Doğan (Mert dk. 81) , Güney Sağır, Burak Konaç, Muhammed Kavaklı (Kubilay Eren dk. 76), Fatih Onay, Sezer Kahraman, Musa Bulut (Berke dk. 76)Silifke Belediyespor: Ömürcan Çavuşoğlu, Salih Zafer Kurşunlu (Turan Ali dk. 65), Kağan Topçu, Arif Cılak (Bekir Can dk.65), Şükrü Kaan Kılıçarslan (Tuğcan Alp dk. 76) , Halilcan Gül (Emre dk. 46), Enginalp Yamaç (Berkay dk. 54), Ekrem Çalışanlar, Metin Sevinç, Okan Toprak, Muhammet Harun GençGoller: Muzaffer (dk. 12), Güney (dk. 34 ve 83) (23 Elazığ FK), Muhammet Harun (dk. 4 ve 19) (Silifke Belediyespor)Sarı Kartlar: Musa, Güray, Güney, Mert, Berke (23 Elazığ FK), Muhammet Harun, Metin, Bekir Can (Silifke Belediyespor)