TFF 3. Lig 1. Grup’un 22. haftası’nda 23 Elazığ FK, konuk ettiği maçta Muşspor’a 1-0 mağlup oldu.
Hakemler: Sercan Yılmaz, Berk Tezcan, Ertuğrul Konak
23 Elazığ FK: Akın İsmail Köroğlu, Fatih Balata, Boran Tütünci, Burak Kaan Sezgin (Mustafa dk. 73), Denizhan Akkuş (Mert Kurt dk. 46), Anıl Çıracı, Selahattin Yıldırım (Muhammed Mert dk. 46), Ömer Faruk Yaylacı, Bahri Can Avcı (Fatih dk. 49), Ferit Kaya (Hüseyin Akın dk. 73), Abdullah Yıldızer
Muşspor: Enes Çetin, Emirhan Kayalar (Yusuf dk. 62), Muhammet Fatih Yıldırım, Efe Karaoğlu, Ahmet Sun, Batuhan Arıcı (İlker dk. 27), Tuğkan Kamışoğlu (Metin Emre dk. 78), Halil Yılmaz, Stenley Okawuchi (Taha Ahmet dk. 78), Cem Çelik, Emirhan Karagülle (Yakup dk. 67)
Gol: Yakup (dk. 90+6) (Muşspor)
Sarı Kartlar: Fatih Balata (23 Elazığ FK), Tuğkan, Emirhan (Muşspor)