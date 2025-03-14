Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi pansiyonunda kalan öğrenciler iftar yemeğinde bir araya geldi.Müceldili Konağı’nda düzenlenen iftar yemeğine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, Şube müdürü Harun Dursun, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulvahap Özsoy, Okul Aile Birliği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Talip Şener, öğretmen ve öğrenciler katıldı.Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi, Osman Coşkun burada yaptığı konuşmada, "Ramazan paylaşmaktır ve bir beraber olmaktadır. Anne ve babalarından uzak olan pansiyonda kalan öğrencilerimizle Erzurum Büyükşehir belediyesi Mücedili Konağında iftar yemeği yaptık. Etkinlikte Ramazan ve Gençlik sunumları için Prof. Dr. Abdulvahap Özsoy hocamıza, etkinliğe destek olan öğrencilerimizi bu nezih ortamda iftar yapılmasına vesile olan velilerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.