Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Artı Değer Vanspor Futbol Kulübü’ne ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde bulunarak, "İçişleri Bakan Yardımcısının olaya müdahil olduğu, hakemlerin değiştirilmesi konusunda direktifler verdiği bilgiler ya da söylemler üzücüdür" dedi.Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Başkan Yardımcıları Fevzi Çeliktaş, Mehmet Değer ve Ömer Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Burak Gültepe, Kadir Gülgeldi ve Mahmut Köroğlu, Meclis Üyesi Fuat İnanç, Komite Başkanı Veysel Oskay, Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ümit Can Sari, kurul üyeleri ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Oktay Ukay’dan oluşan heyet; Vanspor Başkanı Erol Temel, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular ile bir araya geldi. Antrenman sonrası teknik heyet ve futbolculara ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulunan Van TSO heyeti daha sonra Başkan Temel ve yönetim kurulu ile görüştü."Bu ülkenin bakanlıkları 86 milyon insanın bakanlığıdır"Görüşmede konuşan Van TSO Başkanı Necdet Takva, Elazığspor maçı sonrası meydana gelen fiziksel müdahaleyi şiddetle ve nefretle kınadıklarını ifade etti. Takva, "Maç öncesinde belki de buna zemin hazırlayacak Türkiye Futbol Federasyonu’nun uygulaması hepinizin malumudur. Özellikle maça saatler kala hakem değişikliğine giderek orada zihinsel bir gerginlik zemini oluşturan yetkilileri de bu vesileyle kınıyorum. Tabii aldığımız bazı bilgiler de var. İçişleri Bakan Yardımcısının olaya müdahil olduğu, hakemlerin değiştirilmesi konusunda direktifler verdiği bilgiler ya da söylemler üzücüdür. Bu ülkenin bakanlıkları 86 milyon insanın bakanlığıdır. Bakan yardımcıları da 86 milyonun bakan yardımcılarıdır. Kendilerini bir şehrin hemşehrisi aidiyeti üzerinden tanımlayarak bu tür uygulamalar gerçekleştirmelerini ve takımınıza bu neviden bir uygulama reva görmelerini gerçekten kınıyorum" dedi.Başkan Takva, Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak bugüne kadar gelen konuk ekiplerin yöneticilerini misafir etmekten başka bir duygu içerisinde olmadıklarını da belirterek, "Umuyor ve diliyorum ki bundan sonraki süreçte takımımızın konuk olduğu illerin kamu kurum kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve tüm paydaşları bu ruhla hareket ederler. Biz nasıl davranıyorsak onlara, onlar da öyle davranırlar. Hem gelen konuk ekibe hem ekip yöneticilerine imkanları çerçevesinde sahiplik ederler" ifadelerini kullandı."Futbol takımının üst liglerde mücadele etmesi bu kentin temel ihtiyaçlarından"Van’ın ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmenin en önemli yolunun futbol takımı olduğuna işaret eden Takva, "Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bölgesel ve kentsel kalkınma açısından futbol endüstrisinin, futbol sektörünün, futbol takımlarının öneminin farkında olan bir anlayışı içselleştirmişiz. Erol Bey ya da başkası olsun hiç fark etmez, nihayetinde takım bu kentin takımıdır ve Van’ın en önemli markalarından biridir. Kentimizin ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmemizin en önemli üst şemsiye markası futbol takımımızdır. Dolayısıyla yöneticilerin kimler olduğunun ötesinde futbol takımının üst liglerde mücadele etmesi bu kentin temel ihtiyaçlarından biridir. Ekonomik, sosyal, kültürel manada futbol endüstrisinin futbol takımlarının kentlerin hayatında böyle bir yeri ve önemi var. Biz buna inanıyoruz. Bu duyguyla buradayız" diye konuştu."Futbol artık saf bir kentin bireylerinden oluşan yapılar değil" diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Takva, şunları söyledi:"30 kişilik bir ekip kuruluyor ve Türkiye’nin her tarafından gelen insanlar, enerjisini o bölgenin, o takımın ruhu içerisinde verimliliğe, başarıya odaklar hale getiriyor. Hiç mi bunu düşünmezler? Elazığ’da bulunan politikacılar ya da kamu yöneticileri Elazığspor’un içerisinde bir Vanlı futbolcu vardır diye düşünmezler mi? Böyle bir şey olabilir mi? Takım nihayetinde bireylerin performansıyla o performansın bir araya gelip takım ruhu üzerinden biçimlenmesiyle oluşuyor. Şimdi kalkıp içimizdeki Elazığlıları nasıl değerlendireceğiz? Böyle bir şey olabilir mi? Ben sağduyulu Elazığ halkını, bütün olup bitenlerin dışında tutarak orada oluşan lobinin buna sebebiyet verdiği kanaatindeyim. Bunların sayılarının birkaç kişiden mütevellit olduğunu varsa politikacılar, meslek odaları ya da yöneticilerden müteşekkil bir yapı olduğunu düşünüyorum. Onları da hiçbir zaman biz Elazığ’ın temsiliyeti noktasına muhatap almayız ve ciddiyete almayız."Takva, Van’ın 20 bin yıldır insanların yaşadığı bir şehir olduğunu belirterek, "Van’da eğer böyle bir ruh haliyle hareket edersek eminim başka kentlerin yöneticileri de bizleri o şekilde değerlendireceklerdir. Van öyle bir şehir değil. Van 20 bin yıldır insanların yaşadığı bir şehirdir. Efendiliğiyle, saygınlığıyla, özellikle misafire karşı misafirperverliğiyle ön plana çıkan bir şehirdir. Umuyorum ve diliyorum ki diğer bütün şehirler Van’ın sahip olduğu bu kültürel kıymetin farkına varırlar, örnek alırlar. Erol Başkanın şahsında, değerli yönetim kurulu üyelerini, aynı zamanda takımdaki her bir bireyi, dediğim gibi meşrebi, aidiyeti, kenti, fikri ne olursa olsun maruz kaldıkları bu fiziksel şiddet ve öncesinden ali cengiz oyunlarından kaynaklı yaşadıkları mağduriyetten dolayı kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.Erol Temel: "Vanspor tüm kentin ortak noktasıdır"Vanspor Kulüp Başkanı Erol Temel ise "Bize yapılan hangi takıma yapılırsa yapılsın, biz kabul etmeyiz. Çünkü spor, futbol bu değil. Üzüldüğümüz nokta, sezonun başından bu yana verdiğimiz emeklerin ve çabaların bir telefon sonucu boşa gitmesidir. Yoksa futbolun doğasında var. Kazanırsın, kaybedersin. Ama bu bize yapılan resmen bir zulümdür. Çünkü bir bakan yardımcısının görevi maça atanan hakemi değiştirmek değil. Hakem değişikliği sonrası oranın milletvekilleri, valisi ve emniyeti güvenlik nedeniyle hakemin değiştiğini söylüyor. Ya siz bir hakemin güvenliğini sağlamıyor musunuz? Hadi hakemin güvenliğini geçtik. Peki, Vanspor takımının güvenliğini niye sağlamadınız?" açıklamasında bulundu.Temel, şu anda Elazığ’da 4 futbolcuları olduğunu belirterek, "Vanlı futbolcular var. Maçtan birkaç gün önce transfer çalışmaları kapsamında bir futbolcumuzu Elazığ’a vermişiz. Bizim Elazığspor ile herhangi bir sıkıntımız yok. Biz onlara kardeş gözüyle baktık, bakmaya da devam ediyoruz. Ancak siyasilerin, ticaret odasının bu kadar işin içine girmesi doğru değil. Oradaki tüm kurumlar suçludur. Hepsi bize düşman gözüyle baktı. Elazığspor da buraya geldi. Vallahi bir tek laf biz söylemedik. Hepsini karşıladık. Oturduk, konuştuk, yemek yedik, çay içtik. Yaşanan olayları bütün Elazığ’a mal etmiyoruz. Elazığ’da dostlarımız var. Bizi aradılar ve ‘Bu olayı kesinlikle kabul etmiyoruz, Van şehri bunu hak etmiyor’ dediler" sözlerini kaydetti.Ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileten Temel, "Vanspor bireysel bir alan değil, tüm kentin ortak noktasıdır, herkesin sahip çıkması gerekiyor. Biz bunları hak edecek hiçbir şey yapmadık. Bu memleket bunları hak etmedi" diyerek sözlerini tamamladı.