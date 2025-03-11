Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar satranç turnuvasında ter döktü.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde çalışmalarını yürüten Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, korunma ve bakım altındaki çocuklara yönelik 9. Türkiye Satranç Şampiyonası düzenledi. Bu kapsamda, Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar için il müsabakaları gerçekleştirildi. Satranç Federasyonu İl Temsilcileri ile koordineli olarak yürütülen organizasyonda, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen hakemler gözetiminde müsabakalar yapıldı.Çekişmeli geçen karşılaşmalar sonucunda Muş’u bölge grup müsabakalarında temsil edecek il birincileri belli oldu. Muş’ta dereceye giren sporcuların ilerleyen süreçte düzenlenecek olan bölge müsabakalarında mücadele edeceğini söyleyen Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, satrancın çocukların zihinsel gelişimine katkı sağladığını ve bu tür organizasyonların çocukları hem sosyal hayata adapte etmek hem de stratejik düşünme becerilerini geliştirmek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.