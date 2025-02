Muş Devlet Hastanesinde ilk kez kapalı yöntemle mide küçültme ameliyatı gerçekleştirildi.Muş’ta yaşayan 25 yaşındaki iki çocuk annesi İlknur Çekik, 123 kilo ile başvurduğu hastanede doktorların değerlendirmesi sonucu tüp mide ameliyatına alındı. Başarıyla tamamlanan operasyonun ardından 7 günlük takip sürecinde 2 kilo veren Çevik, taburcu edilmeye hazırlanıyor. İlk kez gerçekleştirilen bu operasyonun Muş’ta obeziteyle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirildi.Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahı Uzmanı Operatör Doktor Bilal Aydın ve Genel Cerrahı Uzmanı Operatör Doktor Metin Yıldız, tüp mide operasyonunun uygun hastalar için güvenli bir yöntem olduğunu vurgularken, hastaların doktor kontrolünde beslenme ve yaşam tarzı değişikliklerine uyması gerektiğini hatırlattı.Genel Cerrahı Uzmanı Operatör Doktor Bilal Aydın, yaklaşık üç yıldır Muş Devlet Hastanesinde görev yaptığını hatırlatarak, "İlknur 25 yaşında vücut kitle endeksi 43 olan hastamız fazla kiloları nedeniyle bizlere başvurdu. Endokrin doktorlarıyla yapmış olduğumuz konseydeki değerlendirmemizde fazla kiloları nedeniyle tüp mide ameliyatı yapmaya karar verdik. Gerekli bölümlerde konsültasyonunu yaptıktan sonra ameliyat hazırlığında anestezi doktorlarımız değerlendirip ameliyatını yaptık, gayet başarılı güzel bir ameliyat oldu. Kapalı tüp mide ameliyatı yaptık. Hastamıza ameliyattan sonra servisimize aldık. Artık bundan sonra kaybettiği kilolarla beraber onu sık sık kontrole çağırıp görüp değerlendireceğiz. Bu ameliyat Muş’ta ilk defa yapılıyor. Bu nedenle bize destek veren hastane yönetimimiz gerekli malzemeleri temin etmemize yardımcı olan arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Hastanemiz şu anda ameliyat için gerekli bütün teknik donanıma sahiptir. Bölgemizde de fazla kiloları olan arkadaşlarımıza ön değerlendirme yapmak ve görüşmek için hastanemize bekliyoruz. Operatör Doktor Metin Yıldız veya benim polikliniğime gelerek bu konuda bilgi alıp bize danışabilirler" dedi.Muş’ta ilk defa tüp mide ameliyatını yaptıklarını söyleyen Genel Cerrahı Uzmanı Operatör Doktor Metin Yıldız, "Muş Devlet Hastanesinde bir buçuk yıldır çalışıyorum. Obezite ve metabolik cerrahi ile ilgileniyorum. İlknur Hanım bizim polikliniğimize geldi. Bilal hocayla beraber başarılı bir şekilde ameliyatını yaptık. Sleeve gastrektomi dediğimiz tüp mide ameliyatını yaptık. Şu anda beşinci gününde muhtemelen yarın taburcu edeceğiz hastamızı, bu konu da destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Muş’ta yapılan bu ilk ameliyatın devamı gelecektir. Gereken lokasyonlar çerçevesinde hastalarımızı bekliyoruz. Herkese mutlu sağlıklı bir yaşam diliyoruz" ifadelerini kullandı.Ameliyat sonrası kısa bir süre içinde 2 kilo verdiğini söyleyen İlknur Çekik, "25 yaşındayım, aslen Karabüklüyüm. Şu an Muş’ta yaşıyorum. Ben Muş Devlet Hastanesine aşırı kilolarımdan ötürü geldim. Doktorlarımızla konuştum gerekli açıklamaları aldım ve ikna oldum. Bu ameliyatı olmaya karar verdim. Sağ olsun hocalarımda gerekli ameliyatı yaptılar. Şu an gayet iyim, her şey yolunda hiçbir şekilde ağrım sızım yok. Bugün ameliyatın yedinci günü, eksik kiloyla inşallah buradan veda edeceğim. Benim durumumda olan herkes bence gelmeli diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten pişman olacaklarını düşünmüyorum. Gayet iyi ben memnunum sonucundan" ifadelerini kullandı.