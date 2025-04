Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan "Gençliğine İyi Bak 2 Projesi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.Muş’ta düzenlenen toplantıda, gençlerin uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadeleye dair bilinçlenmesi ve farkındalık kazanması hedeflendi. Projenin tanıtımı kapsamında yapılan etkinlikte, gençlerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarının korunmasına yönelik alınacak tedbirler ve yapılacak faaliyetler hakkında bilgi verildi. MAUN İlahiyat Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Avni Çakır, projenin önemine dikkat çekerek uyuşturucu ile mücadelenin sadece emniyet birimleriyle değil, tüm toplumun ortak mücadelesiyle başarıya ulaşabileceğini söyledi. Vali Çakır, "Biz hem valilik olarak, hem buradaki birim amiri arkadaşlarım olarak bu projeye, dernekçe yapılan faaliyetlere, konunun önemine verdiğimiz ihtimamı, özeni ve desteği göstermek için arkadaşlarımızla beraber buradayız. Zaten bu projenin başında da arkadaşlarımız bizlerle istişare ettiler. Biz de kesinlikle bu projeyi hemen bir an önce projelendirip hayata geçirelim istedik ve İçişleri Bakanlığımızın da desteği ve kıymetli basın mensuplarının da huzurunda protokol imzalayarak ‘Gençliğine İyi Bak 2’ projesini hayata geçirdik" dedi.Uyuşturucu ve madde bağımlılığının sadece Muş’un değil, ülkemizin ve dünyanın ortak problemi olduğunu ifade eden Vali Çakır, "Tabii bu anlamda Allah’a şükür ki Muş, yani emsallerine göre, Türkiye ortalamasına göre çok daha iyi konumlarda ama neticede bundan mustarip ailelerimizin olduğu da bir gerçek ve eğer biz bilinçlendirici, bilgilendirici çalışmalara ağırlık vermezsek bu sıkıntının, bu problemin de birçok gencimizi, ailemizi ve toplumumuzu zehirlediği bir gerçek. O yüzden bu projeyi çok önemsiyoruz. Bu konuda da çok farklı projeleri hayata geçiriyoruz. Amacımız tekrar söylüyorum. Hiçbir gencimizi uyuşturucu batağına düşmemesini sağlamak. Çünkü her ne kadar burada güzel örnekleri de gördük ama tedavi hem daha pahalı, hem zahmetli ve maalesef başarı anlamında da çok güçlü irade gerekiyor. O yüzden bu gençlerimizi biz daha bu uçurumun kenarındayken, bunun içine düşmeden alırsak, bu konudaki en büyük başarı burada yatıyor. Uyuşturucuyla mücadeledeki en büyük başarı farkındalığı arttırmak, gençlerimizin, velilerimizin bu konudaki bilgisini, bilinçlenmesini üst seviyede sağlamaktır. Bu şekilde mücadele hem çok ucuz, hem de çok efektif, çok etkili. O yüzden bu tür bilinçlendirme, bilgilendirme faaliyetlerini çok önemsiyoruz. Bu konuda Sağlık İl Müdürlüğümüz, Yeşilay’ımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz, diğer STK’larımızla beraber zaten devlet olarak yoğun bir çaba ve faaliyetin içerisindeyiz. Ama takdir edersiniz ki yani STK’ların, halkımızın desteği olmazsa bu tür projelerimizi, bizim ya biraz kamu yüzüyle başarmamız zor. O yüzden STK’ların da bu konudaki çabaları, katkıları çok önemli" şeklinde konuştu.Güvenlik birimlerinin yürüttüğü operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine geçit verilmediğini vurgulayan Çakır, şöyle devam etti:"Asla amacımız velilerimizi, ailelerimizi korkutmak değil. Çünkü bu konuda benim başkanlığımda, Emniyet Müdürümüz ve Jandarma Komutanımızla, diğer arkadaşlarımızla biz sürekli ilimizi bu konudaki uyuşturucuyla mücadele, farkındalık çalışmalarını elden geçiriyoruz. Arkadaşlarımız birbirinden kıymetli operasyonlar yapıyorlar. Zehir tacirlerine, Muş’ta asla geçit vermeyeceğimizi, burada sizlerin huzurunda bir kez daha ifade ediyorum. Sadece Muş değil, ilimiz hudutlarını, karayollarını kullanarak ülkemizin değişik bölgelerine, hatta Avrupa’ya, dünyaya açılmalarına da izin vermeyeceğiz. Bu konuda birbirinden kıymetli ve büyük operasyonlara imza attık. Burada hem Emniyet Müdürlüğümüzü hem de Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Elbette ki amacımız korkutmak değil, görevlerimizi yapacağız ama tekrar söylüyorum, hiçbir çaba, vatandaşımızın desteğini ardına alamazsa başarılı olamaz. Tam anlamıyla başarılı olamaz. O yüzden STK’larımızı, vatandaşlarımızı, halkımızı, muhtarlarımızı, siyasilerimizi, öğrencilerimizi, her kesimden insanımızı bu kutlu mücadelenin içerisinde hep beraber dahil etmek durumundayız ve buna çalışıyoruz.""Bilimsel çalışmalardan kesinlikle istifade etmeden bu tür çalışmaların başarılı olma şansı yok" diyen Çakır, "O yüzden sizler bizim halka uzanan aracı kollarımız gibisiniz. Tespit ettiğiniz vakaları, aileleri hem kendiniz mutlaka o konuda özel kurum ve kuruluşla irtibatınız var, hem de bizim ilgili sağlık müdürlüğümüzle, diğer arkadaşlarımızla, Yeşilay’la mutlaka tanıştırmasını sağlamanız lazım. Bu mücadelede taraflar olarak aramızdaki yakın işbirliği ve koordinasyonu da artırmamız lazım ki başarılı olalım. Çünkü bağımlılıkla mücadele son derece teknik bir iş. Ama bağımlılığı tespit etme de son derece zor bir iş. Onu alma, yakalama, onu ilgili makamlara sevk etme de bu konuda özel bir yetenek ve çaba gerektiriyor. Allah’a şükür ki bugün Muş’ta bizler tüm kesimler bir arada bu mücadeleye kendimizi adadık. Basınımızın da güçlü desteğini arkamızda hissediyoruz. İnşallah bu konuda Muş’ta farkındalığımızı en üst seviyelere çıkartacağız. Çocuklarımızın gerekli tedavilerini de en üst seviyede gerçekleştirip inşallah hep beraber Muş’ta bağlılığa, uyuşturucuya asla yer yok diyeceğiz. Güçlü bir şekilde haykıracağız" ifadelerini kullandı.Dernek Başkanı Alparslan Bingöl ise konuşmasında yıllardır gönüllülük esasına dayalı olarak yürüttükleri çalışmaların devlet nezdinde takdir görmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bingöl, "Maddeden manaya" sloganıyla yürüttükleri mücadelenin akademik literatüre kazandırılması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bingöl, "Hiçbir gencimizin maddeye kurban gitmesine gönlümüz razı değil. Bizler yük olmak için değil, yük almak için buradayız. Amacımız hayatlara dokunmak, güveni tesis etmek ve huzuru hâkim kılmaktır" dedi.Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Emniyet Müdürü Serkan Karaman, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, din görevlileri ve muhtarlar katıldı.