Malatya trafiğine nefes aldıracak Güney Kuşak Yolu’nda çalışmalar son aşamaya getirildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun mesai harcadığı projede, sanatsal yapıların tamamlanmasıyla yol açılışa hazır hale gelecek.Kent içi ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacak Güney Kuşak Yolu, toplam 3 bin 400 metre uzunluğa ve 21 metre genişliğe sahip olacak şekilde 3x3 şeritli olarak projelendirildi. Yol boyunca ayrıca 2,5 metre genişliğinde 2x2 şeritten oluşan bisiklet yolu, 24 bin metrekarelik çift yönlü kaldırım, 55 bin metreküp taş duvar çalışması ve 198 adet aydınlatma elemanıyla modern bir ulaşım aksı oluşturuluyor.Üstyapı çalışmalarının yanı sıra, AYKOME saha organizasyonları kapsamında MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapı çalışmaları da sürdürülüyor. Bu kapsamda Kernek Çağlayan Sokak kavşağında bulunan Q160 Duktil içme suyu hattı 125 metrelik güzergahta deplase edildi. Ayrıca Akay Sitesi önünde Derme Kanalı’nın imar planına uygun olarak taşınması sonrası, Q700 çelik içme suyu hattının 270 metrelik bölümü yeniden konumlandırıldı. Miraç Camii bölgesinde Derme Kanalı üzerinde yapılacak menfez için Q500 Duktil içme suyu hattı 300 metre deplase edilirken, Karagöz TOKİ yolunda ise Q300 içme suyu hattı, asbest borudan duktil boruya çevrildi.İçme suyuyla birlikte kanalizasyon altyapısı da yenileniyor. Kernek Çağlayan Sokak kavşağında Q300 kanalizasyon hattı 80 metre deplase edilirken, İstanbul Evleri-Konak yol ayrımı arasında 2700 metrelik Q600 kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirildi. Miraç Camii bölgesinde Q600 kanalizasyon hattının 400 metrelik kısmı revize edildi. Çiçek Sokak’ta ise 200 metrelik alanda Q300 kanalizasyon hattı döşendi.Güney Kuşak Yolu üzerinde yağmur suyu drenajı da ihmal edilmedi. Çalışmalar kapsamında 585 adet yağmur suyu mazgalı yerleştirildi. Ayrıca Kernek Çağlayan Sokak, Miraç Camii bölgesi ve Çiçek Sokak gibi alanlarda Q600 yağmur suyu hatları yenilenerek, DSİ tarafından revize edilen Derme Sulama ve Taşkın Kanalı’na deşarj sağlandı.İmar planına uygun olarak ara cadde ve sokaklarda da altyapı için gerekli branşmanlar bırakıldı, yıkılan evlerin eski altyapı hatları iptal edildi.