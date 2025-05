Muş’ta engelli bireylerin istihdam edilebilirliğini artırmak ve sosyal hayata katılımlarını güçlendirmek amacıyla iki yeni kursun açılışı gerçekleştirildi.Muş Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Derneği ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Muş İl Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen kurslar, Vadi Park’ta bulunan Muş Engelliler Derneği bünyesinde faaliyete başladı. "Bilgisayar Destekli Muhasebe" ve "Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama" başlıklarında açılan kurslarda, farklı yaş gruplarından engelli kadın ve erkek kursiyerler eğitim alacak. Eğitim programı kapsamında kursiyerlerin hem mesleki beceriler kazanmaları hem de özgüvenlerini geliştirerek toplumsal yaşama daha etkin şekilde katılmaları hedefleniyor. Kursları başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek, ayrıca istihdam süreçlerinde de destek sağlanacak.Törende konuşan Vali Avni Çakır, kentte engellilere yönelik sürdürülen çalışmaların takdire şayan olduğunu belirterek, "35 yıllık idarecilik tecrübemle söylüyorum; Türkiye’nin birçok ilini gezdim. Ancak Muş Engelliler Derneği, gördüğüm en aktif derneklerden biri. Son 20 ayda üçüncü kursumuzu açıyoruz. Geçtiğimiz hafta da İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü destekli, 1 milyon lira bütçeli sportif bir projeyi başlattık. Engelli bireylerimizin spordan üretime her alanda aktif olmaları için yoğun çaba gösteriyoruz" dedi.Engelli bireylerin sportif başarılarına da değinen Vali Çakır, "Takımımız gününde olsaydı şu an Süper Lig seviyesinde mücadele eden bir takımın derneğinin açılışını yapacaktık. 120 bin nüfuslu Muş’un, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerle rekabet ettiğini görmek gurur verici. Şanlıurfa gibi güçlü rakiplere karşı mücadele ediyoruz. Bu azim ve başarı, bizim için büyük bir motivasyon kaynağıdır" ifadelerini kullandı.Kursların içeriğine ilişkin de bilgi veren Çakır, "Burası bir okul. Burayı biz öyle görüyoruz. Halk eğitimlerde zaten farklı kurslar da açıyoruz. Açmış olduğumuz kurslar vasıtasıyla engelli kardeşlerimizin, ailelerimizin 1-2 saat soluklanması bile bizim için bir artı. O yüzden biz her zaman devletin resmi kurumları başta olmak üzere tüm STK’larımız, iş insanlarımız, belediye başkanlarımız hepimiz yanınızdayız. Yani sizin yüzünüzün gülmesi demek gerçekten de hepimizin yüzünün gülmesi demek. O yüzden bütün çabamız budur. Sokağa ne kadar çok engelli kardeşimizi çıkartırsak, evinden alıp topluma ne kadar kazandırırsak biz işimizi o kadar güzel yapmış sayılırız. Hele bir de bunlar üretime, istihdama dâhil olurlarsa bu mutluluklar da artar" dedi.Muş Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz ise desteklerinden dolayı Muş Valisi Avni Çakır’a teşekkür etti.Programa Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdür Vekili Ahmet Sağlık, Muş Spor Kulübü Başkanı Fatih Cengiz, kurum amirleri ve davetliler katıldı.