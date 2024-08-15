Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde Muş İl Müftülüğü tarafından açılan yaz Kur’an kursları, "Kapanış Programı" ile sona erdi.Muş İl Müftülüğü tarafından düzenlenen yaz Kur’an kurslarının kapanış programı gerçekleşti. Salih-Muhlise Çağlayan Camisi’nde gerçekleşen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Muş il genelinde 703 kursta toplamda 22 bin 089 çocuk 6 hafta boyunca eğitim gördü. Bu yıl ayrıca yaz Kur’an kurslarına katılan çocuklara yönelik sportif etkinlikler ve yarışmalar da düzenlendi.Yaz Kur’an kurslarına gelen çocukların 6 haftalık eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamladıklarını söyleyen Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, “Yaz Kur’an kursunda neler yaptık? Bu sene geçtiğimiz senelerden farklı olarak tüm camilerimizde futbol turnuvası düzenledik. Final maçlarımız oldu. Futbol turnuvası düzenlediğimiz için camiye gelmeyen çocuklarımız bile yaz Kur’an kursuna gelip kaydoldular. Biz camilerimizi sadece Kur’an okuyan, namaz kılan değil, çocuklarımızı spor yapacakları, arkadaşlarıyla buluşacakları mekânlar yapmamız gerekiyor. Bugün yapmış olduğumuz program bütün camilerimizde “Dinimi Öğreniyorum” kitabından yaş sınırlarını belirleyip yarışmalar yaptık. Yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olanlara bisiklet, ilk 10’a giren diğer öğrencilerimize de akıllı saat hediye ettik” dediYaz Kur’an kursuna katılan öğrenciler arasında yapılan bilgi yarışması sonucunda dereceye giren ilk üç öğrenciye bisiklet hediye edilirken, dereceye giren 7 öğrenciye ise akıllı saat hediye edildi.Düzenlenen programa Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Göç İdaresi İl Müdürü Murat Atilla, camii imam hatipleri, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.